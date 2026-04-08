AÖF 2026 sınavı açıklandı mı, sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilir? Açık öğretim öğrencileri dikkat!

AÖF 2026 sınavı açıklandı mı, sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilir? Açık öğretim öğrencileri dikkat!

2026 AÖF ara sınav sonuçları, Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri tarafından açıklanması beklenen en kritik gelişmelerden biri olarak ön plana çıkıyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, başarı durumlarını net şekilde görebilecek ve final sınavı stratejilerini buna göre şekillendirebilecek. İşte AÖF ara sınav sonuçları ile ilgili tüm gelişmeler…

Giriş Tarihi: 08.04.2026 16:29
AÖF ara sınav sonuçları 2026 için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından AÖF ara sınav sonuçları 2026 için gelecek resmi açıklamayı merakla bekliyor. Özellikle akademik başarıyı doğrudan etkileyen bu sonuçlar, öğrencilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor.

2026 AÖF ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  • AÖF ara sınav sonuçları 2026, geçmiş yıllardaki takvimler göz önüne alındığında genellikle sınav tarihinden sonra 10 ila 15 gün içerisinde açıklanıyor.
  • Bu doğrultuda 4-5 Nisan'da yapılan sınavlar için sonuçların 15 – 20 Nisan 2026 tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

  • AÖF ara sınav sonuçları 2026 sorgulama işlemi için:
  • aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yapın
  • T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme girin (Alternatif: e-Devlet ile giriş)
  • "Sınav Sonuçları" sekmesinden notları görüntüleyin
  • Mobil takip için Anadolu Mobil uygulaması kullanılabilir
AÖF NOT HESAPLAMA SİSTEMİ

AÖF ara sınav sonuçları, öğrencilerin dönem sonu başarı notu üzerinde önemli bir etkiye sahip. Açıköğretim sisteminde not hesaplama yapılırken ara sınav ve final sınavı farklı oranlarda değerlendiriliyor. Ara sınav (vize) notu başarı ortalamasına %30 oranında katkı sağlarken, dönem sonu sınavı (final) %70 oranında etkili oluyor.

AÖF FİNAL VE YAZ OKULU TARİHLERİ

2026 AÖF ara sınav sonuçları sonrası önemli tarihler:
  • Final sınavı: 9-10 Mayıs 2026
  • Yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026