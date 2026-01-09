AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: 2026 AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2025-2026 eğitim döneminde AÖF Güz Dönemi ara sınavları geride kaldı. Şimdi gözler dönem sonu final sınavlarına çevrildi. Sınav günlerini kaçırmamak ve sınava hangi merkezde gireceğini öğrenmek isteyen öğrenciler, güncel duyuruları yakından takip ediyor. "AÖF sınav yerleri duyuruldu mu, final sınavları hangi tarihlerde yapılacak?" soruları ise en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte merak edilen detaylar...