AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: 2026 AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için final sınav dönemi yaklaşırken heyecan da artıyor. Sınava girecek adaylar, sınav merkezlerinin açıklanıp açıklanmadığını ve nerede sınava gireceklerini araştırmaya başladı. "AÖF sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi nasıl alınır?" soruları gündemde öne çıkıyor. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 09.01.2026 12:10
2025-2026 eğitim döneminde AÖF Güz Dönemi ara sınavları geride kaldı. Şimdi gözler dönem sonu final sınavlarına çevrildi. Sınav günlerini kaçırmamak ve sınava hangi merkezde gireceğini öğrenmek isteyen öğrenciler, güncel duyuruları yakından takip ediyor. "AÖF sınav yerleri duyuruldu mu, final sınavları hangi tarihlerde yapılacak?" soruları ise en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte merak edilen detaylar...

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖF sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Belgeler yayımlandığında öğrenciler, AÖF'ün resmi sistemine giriş yaparak sınav merkezi ve salon bilgilerine ulaşabilecek. Açıklamanın ardından sınav giriş belgesi, online sistem üzerinden görüntülenebilecek ve çıktı alınabilecek.

AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

AÖF SINAV TAKVİMİ 2026

Akademik takvime göre yıl içindeki diğer sınav tarihleri de şöyle:

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 4-5 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 9-10 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026

