Trend Galeri Trend Yaşam AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026:AÖL 3.dönem kayıtları ne zaman yapılacak,hangi tarihte?

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026:AÖL 3.dönem kayıtları ne zaman yapılacak,hangi tarihte?

Lise eğitimini açıktan okuyan öğrenci adayları AÖL sınavına ait gelişmeleri yakından takip ediyor. AÖL 2.dönem sınav sürecinin tamamlanmasının ardından AÖL 3.dönem süreci ön plana çıktı. Kayıt işlemlerinin hangi tarihte başlayacağı ve nasıl yapılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvim doğrultusunda şekilleniyor.

Giriş Tarihi: 13.05.2026 15:36 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 00:18
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026:AÖL 3.dönem kayıtları ne zaman yapılacak,hangi tarihte?

AÖL 3. Dönem kayıt süreci için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Böylece MEB tarafından açıklanan tarihler, eğitimine açıktan devam eden öğrenci adayları için oldukça önemli rol oynuyor. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme tarihi, sınav hazırlık sürecine girecek adaylar için önemli bir aşamayı oluşturuyor.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026:AÖL 3.dönem kayıtları ne zaman yapılacak,hangi tarihte?

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre, Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme işlemleri genellikle Nisan ayının sonu ile Mayıs ayının başında gerçekleştirilmektedir.

2026 yılı için kayıt tarihlerinin Mayıs ayı içerisinde aktifleşmesi bekleniyor. Bakanlık tarafından resmi duyuru yapıldığı an, öğrenciler MEB'in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirilecektir.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026:AÖL 3.dönem kayıtları ne zaman yapılacak,hangi tarihte?

KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi yapacak olan öğrencilerin, öncelikle belirlenen kayıt ücretini anlaşmalı bankalara veya MEB ödeme sistemi üzerinden yatırmaları gerekmektedir.

Ücret yatırma işleminin ardından sistem genellikle otomatik olarak kaydı yeniler; ancak öğrencilerin AÖL Öğrenci Girişi ekranından durumlarını kontrol etmeleri ve ders seçimlerini bizzat yapmaları kritik önem taşır.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026:AÖL 3.dönem kayıtları ne zaman yapılacak,hangi tarihte?

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kayıt yenileme ve ders seçme süreçlerinin tamamlanmasının ardından sınav hazırlıkları başlayacak. Açık Lise 3. dönem sınavlarının Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026:AÖL 3.dönem kayıtları ne zaman yapılacak,hangi tarihte?

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  • Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
  • Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026:AÖL 3.dönem kayıtları ne zaman yapılacak,hangi tarihte?
  • Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
  • Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#AÖL #MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI