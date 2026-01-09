Trend Galeri Trend Yaşam AÖL KAYIT YENİLEME TAKVİMİ: Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

2025–2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 2. dönemine ilişkin yeni kayıt ve kayıt yenileme süreci 8 Ocak itibarıyla resmen başladı. Öğrenciler, belirlenen takvim içinde başvurularını halk eğitimi merkezlerine şahsen giderek ya da e-Devlet kapısı üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt işlemleri hangi tarihlerde ve nasıl yapılacak?

Giriş Tarihi: 09.01.2026 14:16
Açık Öğretim Lisesi'nde 2025–2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için kayıt sürecine dair takvim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edildi. Böylece, kayıtların ne zaman yapılacağı, ödenecek ücretler ve sınavlara yönelik ayrıntılar da belirginlik kazandı. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME SÜRECİ BAŞLADI

Açık Öğretim Lisesi'nde 2. döneme ilişkin kayıt işlemleri için takvim işlemeye başladı. Örgün ortaöğretimde e-Okul üzerinde aktif kaydı bulunmayan öğrenciler, 8–27 Ocak 2026 tarihleri arasında halk eğitimi merkezlerine başvurarak yeni kayıt yaptırabilecek. e-Okul kaydı aktif olan öğrenciler ise dönem geçiş işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 Şubat 2026 mesai bitimine kadar kayıt yenileme başvurularını gerçekleştirebilecek.

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni kayıt ve kayıt yenileme için 750 TL sınav katılım ücreti ödenecek. Ücret muafiyeti kapsamında olan ve durumunu belgeleyen öğrencilerden ücret alınmayacak.

Kayıt yenileme işlemleri, öğrencilik durumu "kayıt yenilememiş", "beklemeli" veya "aktif" olan adaylar için 8 Ocak-2 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI HANGİ TARİHTE?

2. dönem yüz yüze sınavları 14-15 Mart 2026'da yapılacak. e-Sınavlar ise 6 Mart-13 Nisan 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Sınav sonuçları 22 Nisan 2026'da açıklanacak. Fotoğrafı olmayan öğrenciler sınavlara alınmayacak.

e-SINAVA KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Açık Öğretim Kurumlarında 2025–2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem için uygulanacak e-Sınava katılabilecek adaylar belirlenmiştir. Buna göre; Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olup 9 ya da daha az dersten sorumlu olan öğrenciler (engelli olanlar ve KKTC dışındaki yurtdışında bulunan öğrenciler hariç) e-Sınav başvurusu yapabilecektir.

Ayrıca Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı tutuklu veya hükümlü öğrenciler ile KKTC'de bulunan öğrenciler (engelli öğrenciler hariç), ders sayısına bakılmaksızın yalnızca e-Sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilecektir.

