AÖL KAYIT YENİLEME TAKVİMİ: Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman ve nasıl yapılacak?
2025–2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 2. dönemine ilişkin yeni kayıt ve kayıt yenileme süreci 8 Ocak itibarıyla resmen başladı. Öğrenciler, belirlenen takvim içinde başvurularını halk eğitimi merkezlerine şahsen giderek ya da e-Devlet kapısı üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt işlemleri hangi tarihlerde ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 09.01.2026 14:16