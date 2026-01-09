AÖL KAYIT YENİLEME TAKVİMİ: Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

e-SINAVA KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Açık Öğretim Kurumlarında 2025–2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem için uygulanacak e-Sınava katılabilecek adaylar belirlenmiştir. Buna göre; Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olup 9 ya da daha az dersten sorumlu olan öğrenciler (engelli olanlar ve KKTC dışındaki yurtdışında bulunan öğrenciler hariç) e-Sınav başvurusu yapabilecektir.

Ayrıca Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı tutuklu veya hükümlü öğrenciler ile KKTC'de bulunan öğrenciler (engelli öğrenciler hariç), ders sayısına bakılmaksızın yalnızca e-Sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilecektir.