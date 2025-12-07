AÖL SINAV TAKVİMİ 2025-2026: Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu?

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden hesaplanacaktır. Puanlama yapılırken, [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü uygulanacak ve yanlış cevaplar puanı etkilemeyecektir. Elde edilen sonuçlar, en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanarak değerlendirilecektir.

Herhangi bir sorunun Merkez Sınav Kurulu ya da yargı kararıyla iptal edilmesi durumunda, iptal edilen soru değerlendirme dışı bırakılacak ve puanlama geçerli sorular üzerinden yeniden hesaplanacaktır.

Cevap anahtarında hata tespit edilip bu durum Merkez Sınav Kurulu tarafından onaylanırsa, ilgili sorular iptal edilmeyecek; doğru cevap seçeneği düzeltilerek değerlendirmeye dâhil edilecektir.