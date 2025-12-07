Trend Galeri Trend Yaşam AÖL SINAV TAKVİMİ 2025-2026: Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu?

AÖL 1. dönem sınavlarına yönelik takvim ve sınav giriş belgeleri, sınava hazırlanan öğrencilerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu bilgiler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren adaylar, Açık Lise sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağını ve sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını sorguluyor. Peki, AÖL sınavları tam olarak ne zaman gerçekleştirilecek, sınav saatleri nasıl olacak? MEB, Açık Öğretim Lisesi sınav yerlerini ve giriş belgelerini yayımladı mı? İşte konuya dair tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 07.12.2025 16:19 Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 16:21
Açık lise öğrencileri, güz dönemi sınav takviminin açıklanmasını beklerken gözler MEB'in yapacağı resmi duyurulara çevrilmiş durumda. Sınav dönemi yaklaşırken, oturum tarihleri ile sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. Peki, AÖL güz dönemi sınavları hangi tarihlerde yapılacak? 2025 Açık Öğretim Lisesi sınav takvimine dair ayrıntılar haberin devamında…

1. DÖNEM AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumlarının 2025–2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınav takvimi duyuruldu. Buna göre:

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 10.00

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 14.00

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar, saat 10.00

Şeklinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler üç oturumda yapılacak sınavlara belirtilen gün ve saatlerde katılım sağlayacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi yazılı sınavlarına katılacak öğrenciler, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren AÖL öğrenci giriş sistemi üzerinden fotoğraflı sınav giriş belgelerine erişebilecek.

Sınava girişte, fotoğraflı sınav giriş belgesinin yanı sıra T.C. kimlik numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerli pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ibraz edilmesi zorunlu olacak.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden hesaplanacaktır. Puanlama yapılırken, [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü uygulanacak ve yanlış cevaplar puanı etkilemeyecektir. Elde edilen sonuçlar, en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanarak değerlendirilecektir.

Herhangi bir sorunun Merkez Sınav Kurulu ya da yargı kararıyla iptal edilmesi durumunda, iptal edilen soru değerlendirme dışı bırakılacak ve puanlama geçerli sorular üzerinden yeniden hesaplanacaktır.

Cevap anahtarında hata tespit edilip bu durum Merkez Sınav Kurulu tarafından onaylanırsa, ilgili sorular iptal edilmeyecek; doğru cevap seçeneği düzeltilerek değerlendirmeye dâhil edilecektir.

