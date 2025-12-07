AÖL SINAV TAKVİMİ 2025-2026: Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu?

AÖL 1. dönem sınavlarına yönelik takvim ve sınav giriş belgeleri, sınava hazırlanan öğrencilerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu bilgiler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren adaylar, Açık Lise sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağını ve sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını sorguluyor. Peki, AÖL sınavları tam olarak ne zaman gerçekleştirilecek, sınav saatleri nasıl olacak? MEB, Açık Öğretim Lisesi sınav yerlerini ve giriş belgelerini yayımladı mı? İşte konuya dair tüm ayrıntılar…