AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? MEB 2026 AÖL sınav giriş belgesi alma ekranı ve sınav saati

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin gündeminde 2026 AÖL 2. dönem sınavları yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlara katılacak adaylar, sınav tarihleri, oturum saatleri ve sınav giriş belgesi alma ekranını araştırıyor. Peki AÖL sınavları ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayıp kaçta bitecek?

Giriş Tarihi: 14.03.2026 07:23 Güncelleme Tarihi: 14.03.2026 07:26
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları için geri sayım başladı. Türkiye genelinde yapılacak sınavlar üç oturum halinde uygulanacak. Adayların sınav merkezine giderken fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sınav yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler ise MEB'in resmi öğrenci giriş sistemi üzerinden AÖL sınav giriş belgelerini kolayca indirebiliyor.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan MEB Açık Lise sınav takvimi ne göre sınavlar üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Oturum saatleri şu şekilde:

1. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi – Saat 10.00

2. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi – Saat 14.00

3. Oturum: 15 Mart 2026 Pazar – Saat 10.00

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, 09 Mart 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri veya aynı ekrandaki e-devlet giriş kısmından e-devlet şifrelerini kullanarak, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Sınav Giriş Belgesi" ekranından alabileceklerdir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

AÖL SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Her bir ders testi için adaylara 20 soru sorulmakta ve her oturum için belirli bir süre tanınmaktadır. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavlarında her bir oturum için belirlenen toplam süre 100 dakikadır.