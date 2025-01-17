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Apandisiti patladı sandı hastanede hamile olduğunu öğrendi! 40 dakika sonra doğum yaptı: “Gerçekten travmatikti”
Apandisiti patladı sandı hastanede hamile olduğunu öğrendi! 40 dakika sonra doğum yaptı: “Gerçekten travmatikti”
22 yaşındaki İskoç Anna Jackson, karnında oluşan ağrıyı önce regl sancısı sandı ardından apandisitinin patladığını düşünerek eşiyle birlikte hastanenin yolunu tuttu. Ancak gerçek bambaşka çıktı. Hastaneye girdikten dakikalar sonra doğum yapan anne, olayın şaşkınlığını böyle anlattı…
Giriş Tarihi: 17.01.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 14:35