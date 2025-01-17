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Apandisiti patladı sandı hastanede hamile olduğunu öğrendi! 40 dakika sonra doğum yaptı: “Gerçekten travmatikti”

22 yaşındaki İskoç Anna Jackson, karnında oluşan ağrıyı önce regl sancısı sandı ardından apandisitinin patladığını düşünerek eşiyle birlikte hastanenin yolunu tuttu. Ancak gerçek bambaşka çıktı. Hastaneye girdikten dakikalar sonra doğum yapan anne, olayın şaşkınlığını böyle anlattı…

Giriş Tarihi: 17.01.2025 14:34 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 14:35
Apandisiti patladı sandı hastanede hamile olduğunu öğrendi! 40 dakika sonra doğum yaptı: Gerçekten travmatikti

Karnında ağrı hissetmeye başlayan ve ağrının şiddetlenmesi üzerine hastaneye giden kadın İskoçyalı Anna Jackson'ın karnında doktorlar bir şişlik fark etti ve sonrasında Anna'ya gebelik testi yapıldı.

Apandisiti patladı sandı hastanede hamile olduğunu öğrendi! 40 dakika sonra doğum yaptı: Gerçekten travmatikti

Hamile olduğu tespit edilen kadın, yakşalık 40 dakika sonra doğum yaptı. Hiçbir semptomum yoktu diyen Anna, "yaşadıklarım adeta bir dizi sahnesi gibiydi" dedi.


Apandisiti patladı sandı hastanede hamile olduğunu öğrendi! 40 dakika sonra doğum yaptı: Gerçekten travmatikti

SANKİ 'GREY'S ANATOMY' DİZİSİNİN BİR BÖLÜMÜ GİBİYDİ

"Omurgamın tam ortasına bir şey bastırıyor gibi bir ağrı vardı. Doktorlar bana hamile olduğumu söylediğinde şok içinde kaldım.

Apandisiti patladı sandı hastanede hamile olduğunu öğrendi! 40 dakika sonra doğum yaptı: Gerçekten travmatikti

Sanki 'Grey's Anatomy' dizisinin bir bölümü gibiydi." diyen Anna, karnının şiş halini ise reflüden veya fazla süt tükettiği için laktoz intoleransından dolayı olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Apandisiti patladı sandı hastanede hamile olduğunu öğrendi! 40 dakika sonra doğum yaptı: Gerçekten travmatikti

Doğum kontrolü nedeniyle son birkaç yıldır adet görmediğini düşünen Jackson, uzun süredir adet görmemesinin nedenini hormonlarına bağladı.

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