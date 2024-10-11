ARA TATİL NE ZAMAN? MEB 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Kasım ara tatili hangi tarihte başlayacak, kaç gün sürecek?

Ara tatil tarihleri milyonlarca öğrenci ve veli tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. 2024-2025 yılı eğitim-öğretim faaliyetleri Eylül ayı itibarıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından akademik takvimle birlikte Kasım ayında gerçekleşecek ilk ara tatilin tarihi belli oldu. Ara tatil ile birlikte binlerce öğrenci ve veli, yoğun ve yorucu dönemde yarıyıl tatili öncesinde 9 günlük dinlenme fırsatı yakalayacak. Peki, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ara tatil ne zaman başlayacak, sömestr tatili hangi tarihlerde?