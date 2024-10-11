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ARA TATİL NE ZAMAN? MEB 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Kasım ara tatili hangi tarihte başlayacak, kaç gün sürecek?

Ara tatil tarihleri milyonlarca öğrenci ve veli tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. 2024-2025 yılı eğitim-öğretim faaliyetleri Eylül ayı itibarıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından akademik takvimle birlikte Kasım ayında gerçekleşecek ilk ara tatilin tarihi belli oldu. Ara tatil ile birlikte binlerce öğrenci ve veli, yoğun ve yorucu dönemde yarıyıl tatili öncesinde 9 günlük dinlenme fırsatı yakalayacak. Peki, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ara tatil ne zaman başlayacak, sömestr tatili hangi tarihlerde?

Giriş Tarihi: 11.10.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:37
ARA TATİL NE ZAMAN? MEB 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Kasım ara tatili hangi tarihte başlayacak, kaç gün sürecek?

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başladı. Bu yıl ara tatil takvimine hafta sonu tatilinin de eklenmesiyle beraber öğrenciler Kasım ayı ara tatilinde toplamda 9 gün tatil yapmış olacak. Veliler ve öğrenciler tarafından araştırılan tatil takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. İşte, 2024-2025 eğitim öğretim yılı tatil tarihleri haberin devamında...

ARA TATİL NE ZAMAN? MEB 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Kasım ara tatili hangi tarihte başlayacak, kaç gün sürecek?

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre Kasım ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. 11-15 Kasım tarihlerinde uygulanacak ancak hafta sonu da hesaba katıldığında öğrenciler 9 günlük tatil yapmış olacak.

ARA TATİL NE ZAMAN? MEB 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Kasım ara tatili hangi tarihte başlayacak, kaç gün sürecek?

2024-2025 YARIYIL TATİLİ HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Birinci dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından öğrenciler uzun bir süre yarıyıl tatiline çıkacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

ARA TATİL NE ZAMAN? MEB 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Kasım ara tatili hangi tarihte başlayacak, kaç gün sürecek?

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birinci dönem yorgunluğunu yarıyıl tatili ile atan öğrenciler ikinci dönem eğitim öğretim faaliyetlerine 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ise 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla tamamlanmış olacak.

ARA TATİL NE ZAMAN? MEB 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Kasım ara tatili hangi tarihte başlayacak, kaç gün sürecek?

MEB 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TATİL TAKVİMİ

Eğitim öğretim yılının başlangıcı: 9 Eylül 2024

1. Dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl Tatili 20-31 Ocak 2025

2. Dönem ara tatili 31 Mart - 4 Nisan 2025

Okulların kapanış tarihi: 20 Haziran 2025

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