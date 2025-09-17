Trend Galeri Trend Yaşam MEB ARA TATİL TARİHLERİ 2025-2026: Takvim belli oldu! İlk ara tatili ne zaman, kaç gün kaldı, ne kadar sürecek?

MEB ARA TATİL TARİHLERİ 2025-2026: Takvim belli oldu! İlk ara tatili ne zaman, kaç gün kaldı, ne kadar sürecek?

MEB tarafından duyurulan resmi takvimle birlikte, öğrencilerin merakla beklediği ara tatil tarihleri belli oldu. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla ders temposuna uyum sağlamaya çalışan öğrenciler, kısa bir mola niteliği taşıyan ilk tatilin ne zaman başlayacağını araştırıyor. 2025-2026 eğitim yılında hem ara tatil hem de yarıyıl tatili tarihleri şimdiden merak konusu olurken, veliler de planlarını bu tarihlere göre yapmaya hazırlanıyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte 2025-2026 eğitim yılı tatil takvimine dair ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 17.09.2025 16:07
MEB ARA TATİL TARİHLERİ 2025-2026: Takvim belli oldu! İlk ara tatili ne zaman, kaç gün kaldı, ne kadar sürecek?

2025-2026 eğitim öğretim yılı ders zilinin çalmasıyla başladı ve öğrenciler ile veliler şimdiden tatil planlarını yapmaya koyuldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda, öğrencilerin heyecanla beklediği ilk ara tatilin tarihleri de netleşti. Yoğun ders temposuna kısa bir ara vererek dinlenmek ve motivasyon kazanmak isteyen öğrenciler, belirlenen tarihlerde mola fırsatı bulacak.Peki, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil hangi tarihte başlayacak ve ne zaman sona erecek?

MEB ARA TATİL TARİHLERİ 2025-2026: Takvim belli oldu! İlk ara tatili ne zaman, kaç gün kaldı, ne kadar sürecek?

İLK ARA TATİL TARİHLERİ

2025-2026 eğitim öğretimi, uyum programı kapsamında 1 Eylül'de başladı.

Tüm kademelerde (ilkokul, ortaokul, lise) okullar 8 Eylül'de açıldı.

Öğrencilerin ilk ara tatili olan Kasım tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Hafta sonlarıyla birlikte ara tatil süresi toplam 9 gün olacak.

MEB ARA TATİL TARİHLERİ 2025-2026: Takvim belli oldu! İlk ara tatili ne zaman, kaç gün kaldı, ne kadar sürecek?

2025 MEB TATİL TARİHLERİ

Yarıyıl tatili - 10 Ocak 2026 Pazartesi / 30 Ocak 2026 Cuma

İkinci dönem başlangıcı - 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili - 16 Mart 2026 Pazartesi / 20 Mart 2026 Cuma

Okulların kapanışı: 26 Haziran 2026 Cuma

MEB ARA TATİL TARİHLERİ 2025-2026: Takvim belli oldu! İlk ara tatili ne zaman, kaç gün kaldı, ne kadar sürecek?

DİĞER TATİL GÜNLERİ

Ramazan Bayramı arefe günü: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. gün: 22 Mart 2026 Pazar

Kurban Bayramı arefe: 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Yılbaşı: 1 Ocak 2026 Perşembe

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2026 Perşembe

İşçi Bayramı: 1 Mayıs 2026 Cuma

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2026 Salı

MEB ARA TATİL TARİHLERİ 2025-2026: Takvim belli oldu! İlk ara tatili ne zaman, kaç gün kaldı, ne kadar sürecek?