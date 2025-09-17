Trend Galeri Trend Yaşam MEB ARA TATİL TARİHLERİ 2025-2026: Takvim belli oldu! İlk ara tatili ne zaman, kaç gün kaldı, ne kadar sürecek?

MEB tarafından duyurulan resmi takvimle birlikte, öğrencilerin merakla beklediği ara tatil tarihleri belli oldu. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla ders temposuna uyum sağlamaya çalışan öğrenciler, kısa bir mola niteliği taşıyan ilk tatilin ne zaman başlayacağını araştırıyor. 2025-2026 eğitim yılında hem ara tatil hem de yarıyıl tatili tarihleri şimdiden merak konusu olurken, veliler de planlarını bu tarihlere göre yapmaya hazırlanıyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte 2025-2026 eğitim yılı tatil takvimine dair ayrıntılar...