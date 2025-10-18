Trend Galeri Trend Yaşam ARA TATİL TAKVİMİ 2025: MEB duyurdu! 2025 Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün kaldı, ne kadar sürecek?

Öğrenciler ve veliler Kasım ayında yapılacak ara tatil için planlar yapmaya başladı. 2025-2026 eğitim yılı takvimine göre, Milli Eğitim Bakanlığı kısa süreli ara tatil tarihlerini belirledi. Peki, 2025 Kasım ara tatili ne zaman, ne kadar sürecek?

Giriş Tarihi: 18.10.2025 13:14
Okulların yoğun eğitim dönemi sürerken, öğrenciler yaklaşan Kasım ara tatilini heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı eğitim takvimine göre, bu yıl ara tatilde öğrenciler kısa bir dinlenme fırsatı bulacak. Peki, 2025 Kasım ara tatil ne zaman?

KASIM ARA TATİL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

8 Eylül'de başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde birinci dönem 16 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 2 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

