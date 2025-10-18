Trend Galeri Trend Yaşam ARA TATİL TAKVİMİ 2025: MEB duyurdu! 2025 Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün kaldı, ne kadar sürecek?

ARA TATİL TAKVİMİ 2025: MEB duyurdu! 2025 Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün kaldı, ne kadar sürecek?

Öğrenciler ve veliler Kasım ayında yapılacak ara tatil için planlar yapmaya başladı. 2025-2026 eğitim yılı takvimine göre, Milli Eğitim Bakanlığı kısa süreli ara tatil tarihlerini belirledi. Peki, 2025 Kasım ara tatili ne zaman, ne kadar sürecek?