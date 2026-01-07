Trend Galeri Trend Yaşam Aracınızı Karlı Havadan Böyle Koruyun! En Etkili Yöntem Açıklandı: Tek Yapmanız Gereken…

Aracınızı Karlı Havadan Böyle Koruyun! En Etkili Yöntem Açıklandı: Tek Yapmanız Gereken…

Kış mevsiminin gelmesiyle soğuk hava ve yoğun kar yağışı, araç sahipleri için can sıkıcı bir durum oluyor. Özellikle araç sahipleri için araçlarına binmeden önce karları temizlemek sabah mesailerinin bir parçası haline geliyor. Ancak, özellikle kar yağışının yoğun görüldüğü bölgelerde yaşayan insanların uyguladığı bu yöntem oldukça etkili olmasıyla bilinirken, uzmanlar dondurucu fırtınalar öncesinde sürücülerin alabileceği önlemler konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 07.01.2026 09:46
Gece boyunca düşen sıcaklık ve yoğun kar yağışı, cam üzerinde bir buz tabakası oluşturarak sileceğin zemine yapışmasına neden olur.


Sabah vaktinde silecekleri çalıştırıp silecekleri çalıştırmaya kalktığınızda, buzun etkisiyle hareket edemeyen lastikler yırtılabilir veya camdan kopabilir.

Ancak daha da kötüsü, bu zorlanma silecek motorunun yanmasına veya mekanik kolların hasar görmesine yol açabilir.

Bu tip arızalar sürücünün, görüş mesafesinin kısıtlandığı tehlikeli bir sürüş deneyim ile karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

Bu konuda uzmanlar, yaklaşan kar fırtınası öncesinde sileceklerin havaya kaldırılmasının, yumuşak kauçuk bıçakların ön cama yapışmasını engelleyebileceğini belirtti.

Her ne kadar bu gibi durumlarda silecekleri kaldırmak mantıklı bir koruma yöntemi olsa da, bu uygulamanın her koşulda ideal olmadığını savunan uzmanlar da bulunmakta.

ŞİDDETLİ RÜZGARLARA DİKKAT!

Bu noktada en büyük risk faktörü şiddetli rüzgarlardır. Kış fırtınaları sırasında esen sert rüzgarlar, dikey konumda duran silecek kollarına bir yelken etkisi yaparak onların bükülmesine ve hatta tamamen kırılmasına neden olabilir.

Ayrıca, sileceklerin uzun süre havada kalması, kolları cama baskı yapan yayların zamanla gevşemesine ve işlevini yitirmesine yol açabilir.

Bazı otomobil uzmanları, silecekleri yukarıda bırakmak yerine, karı temizledikten sonra aracın buz çözücü özelliklerini kullanmanın daha güvenli olduğunu savunmakta.

Uzmanların yaşadığı bu fikir ayrılığı ise aslında sürücülerin içinde bulundukları hava koşullarına göre bir denge kurmaları gerektiğini gösteriyor.

PEKİ NASIL BİR STRATEJİ İZLENMELİ?

Eğer yaşadığınız bölgede kar yağışı bekleniyorsa ancak şiddetli bir fırtına haberi yoksa, silecekleri kaldırmak sizin için en mantıklı yol olabilir.

Uygulama yaparken önce yolcu tarafındaki, ardından da sürücü tarafındaki kolu yavaşça dik konuma getirmelisiniz.

Şiddetli rüzgarın olduğu gecelerde ise silecekleri aşağıda bırakarak üzerine bir koruyucu örtü koymak veya sabah buz çözücü sprey yardımıyla karı temizlemek daha güvenli bir seçenek olacaktır.

CAMDAKİ BUZU TEMİZLERKEN SİLECEK LASTİKLERİNE DİKKAT!

Camdaki buzu temizlerken mutlaka plastik kazıyıcılar veya yumuşak fırçalar kullanılmalıdır ve asla sileceklerin lastiğiyle buzu zorlamamak gerekir.

Sonuç olarak, silecekleri kaldırmak kış hazırlığı açısından basit ancak etkili bir adımdır. Ancak bu kararı verirken o geceki rüzgar hızını ve yağışın şiddetini göz önünde bulundurmak, aracınızın sağlığı açısından en doğru yaklaşım olacaktır.