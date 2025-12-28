Trend Galeri Trend Yaşam Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık enflasyon rakamları ne zaman belli olur?

Yılın son enflasyon verileri için TÜİK tarafından yapılacak açıklamalar takip ediliyor. 2026'da pek çok kalemde uygulanacak olan zam oranı için 2025 Aralık ayı enflasyon rakamları belirleyici rol oynayacak. Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 28.12.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:16
Aralık ayı enflasyon verileri ile TEFE-TÜFE rakamları yeni yılda uygulanacak maaş zamları ve ocak ayı kira artış oranı üzerinde belirleyici rol oynayacak. Milyonların gözü kulağı TÜİK tarafından yapılacak açıklamaya çevrilirken Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde soruları araştırma konusu oldu. İşte rakamların açıklanacağı tarih ve güncel tahminler;

2025 ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon rakamları normalde her ayın 3'ünde açıklanıyor ancak 3 Ocak Cumartesi gününe denk geldiği için Aralık enflasyonu 5 Ocak 2026 Pazartesi saat 10.00'da açıklanacak.

TCMB SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ ANKETİNİ YAYIMLADI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, 2025 yılı aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35'e, reel sektör için 0,90 puan azalışla yüzde 34,80'e, hanehalkı için 1,34 puan düşerek yüzde 50,90'a geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,30 puan azalarak yüzde 24,53 seviyesinde gerçekleşti.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6 aylık enflasyon farkı 5 Ocak 2026 günü TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla belli olacak.