Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık enflasyon rakamları ne zaman belli olur?

Yılın son enflasyon verileri için TÜİK tarafından yapılacak açıklamalar takip ediliyor. 2026'da pek çok kalemde uygulanacak olan zam oranı için 2025 Aralık ayı enflasyon rakamları belirleyici rol oynayacak. Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte detaylar.

28.12.2025 10:14