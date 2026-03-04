Aralıksız 4 gün oyun oynadı hayatını kaybetti! “Uykusuzluk beyin damarını çatlattı"

Uzmanlar, özellikle uzun süre bilgisayar başında kalan kişilerin düzenli aralar vermesi, yeterli uyku uyuması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde, aşırı yorgunluk ve uykusuzluk gibi durumlar ciddi sağlık risklerini beraberinde getirebiliyor. Bu trajik olay, dijital bağımlılığın kontrol altına alınmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.