Aralıksız 4 gün oyun oynadı hayatını kaybetti! “Uykusuzluk beyin damarını çatlattı"

Tayvan'da kış tatilini evinde, sevdiği oyunların başında geçirmek isteyen bir üniversite öğrencisi, hobisinin hayatına mal olacağını tahmin bile edemezdi. Tam 4 gün ve 3 gece boyunca, uykuyu ve dinlenmeyi reddederek bilgisayar ekranına kilitlenen genç, vücudunun gönderdiği "dur" sinyallerini oyun hırsıyla bastırdı. Annesinin defalarca yaptığı "biraz uyu, dinlen" uyarılarına kulak tıkayan öğrenci, dördüncü günün sonunda sadece kısa bir mola için ayağa kalktığında, beyni artık bu aşırı baskıya dayanamadı.