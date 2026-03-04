Trend Galeri Trend Yaşam Aralıksız 4 gün oyun oynadı hayatını kaybetti! “Uykusuzluk beyin damarını çatlattı"

Aralıksız 4 gün oyun oynadı hayatını kaybetti! “Uykusuzluk beyin damarını çatlattı"

Tayvan'da kış tatilini evinde, sevdiği oyunların başında geçirmek isteyen bir üniversite öğrencisi, hobisinin hayatına mal olacağını tahmin bile edemezdi. Tam 4 gün ve 3 gece boyunca, uykuyu ve dinlenmeyi reddederek bilgisayar ekranına kilitlenen genç, vücudunun gönderdiği "dur" sinyallerini oyun hırsıyla bastırdı. Annesinin defalarca yaptığı "biraz uyu, dinlen" uyarılarına kulak tıkayan öğrenci, dördüncü günün sonunda sadece kısa bir mola için ayağa kalktığında, beyni artık bu aşırı baskıya dayanamadı.

Giriş Tarihi: 04.03.2026 14:44
Aralıksız 4 gün oyun oynadı hayatını kaybetti! Uykusuzluk beyin damarını çatlattı

Tayvan'da yaşanan trajik bir olay, uzun süre bilgisayar başında kalmanın ve uykusuzluğun ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Aralıksız 4 gün oyun oynadı hayatını kaybetti! Uykusuzluk beyin damarını çatlattı

Yoğun bakım hemşiresi Lin Ting'in sosyal medyada paylaştığı vakaya göre, bir üniversite öğrencisi dört gün üç gece boyunca neredeyse hiç ara vermeden video oyunu oynadıktan sonra beyin kanaması geçirdi.

Aralıksız 4 gün oyun oynadı hayatını kaybetti! Uykusuzluk beyin damarını çatlattı

Kış tatilini evde bilgisayar başında geçirmeyi planlayan genç öğrenci, zamanının büyük bölümünü çevrimiçi oyun oynayarak geçirdi.

Aralıksız 4 gün oyun oynadı hayatını kaybetti! Uykusuzluk beyin damarını çatlattı

Annesinin sık sık dinlenmesi ve uyuması için yaptığı uyarılara rağmen bilgisayar başından kalkmayan öğrenci, yalnızca kısa tuvalet ve atıştırmalık molaları vererek oyun oynamaya devam etti. Günler boyunca yeterince uyumadan ve dinlenmeden bilgisayar karşısında kalan genç, sonunda ciddi bir sağlık sorunu yaşadı.

Aralıksız 4 gün oyun oynadı hayatını kaybetti! Uykusuzluk beyin damarını çatlattı

Olayın dördüncü gününde gece saatlerinde tuvalete gitmek için ayağa kalkan öğrenci, aniden şiddetli bir ağrı hissetti ve bağırarak yere yığıldı.

Aralıksız 4 gün oyun oynadı hayatını kaybetti! Uykusuzluk beyin damarını çatlattı

Bilincini kaybeden genç, ailesi tarafından hızla hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde öğrencinin beynindeki bir damarın yırtıldığı ve bunun sonucunda ciddi bir beyin kanaması meydana geldiği belirlendi.

Aralıksız 4 gün oyun oynadı hayatını kaybetti! Uykusuzluk beyin damarını çatlattı

Doktorlar öğrencinin hayatını kurtarabilmek için acil ameliyata aldı. Ameliyatın ardından genç yaşam destek ünitesine bağlandı ve kan basıncını dengede tutmak için yoğun bir tedavi süreci başlatıldı.

Aralıksız 4 gün oyun oynadı hayatını kaybetti! Uykusuzluk beyin damarını çatlattı

Ailesi aylar boyunca onun yeniden uyanmasını umutla bekledi. Ancak uzun süre geçmesine rağmen öğrencinin bilinci geri gelmedi. Sonunda ailesi, büyük bir acıyla yaşam destek ünitesinin kapatılmasına karar verdi.

Aralıksız 4 gün oyun oynadı hayatını kaybetti! Uykusuzluk beyin damarını çatlattı

Bu durum, herhangi bir kronik hastalık bulunmasa bile damarların yırtılmasına ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Aralıksız 4 gün oyun oynadı hayatını kaybetti! Uykusuzluk beyin damarını çatlattı

Uzmanlar, özellikle uzun süre bilgisayar başında kalan kişilerin düzenli aralar vermesi, yeterli uyku uyuması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde, aşırı yorgunluk ve uykusuzluk gibi durumlar ciddi sağlık risklerini beraberinde getirebiliyor. Bu trajik olay, dijital bağımlılığın kontrol altına alınmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.