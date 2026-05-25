Trend Galeri Trend Yaşam Arefe günü hastaneler açık mı, çalışıyor mu? 26 Mayıs Salı hastane, sağlık ocağı ve polikliniklerin çalışma saatleri

Arefe günü hastaneler açık mı, çalışıyor mu? 26 Mayıs Salı hastane, sağlık ocağı ve polikliniklerin çalışma saatleri

Bayram öncesinde sağlık işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar, arefe gününde sağlık kurumlarının çalışma saatlerini sorguluyor. Kurban Bayramı nedeniyle birçok kamu kurumu tatil olurken, hastanelerin, aile hekimliklerinin ve eczanelerin durumu da gündemde yer aldı. Peki 26 Mayıs 2026 Salı günü hastaneler açık mı, sağlık ocakları hizmet veriyor mu, nöbetçi eczaneler çalışacak mı?

Giriş Tarihi: 25.05.2026 23:20
Arefe günü hastaneler açık mı, çalışıyor mu? 26 Mayıs Salı hastane, sağlık ocağı ve polikliniklerin çalışma saatleri

Bayram tatili öncesinde hastane randevusu ve ilaç işlemleri olan vatandaşlar, arefe günü sağlık kurumlarının çalışma durumunu araştırıyor. Kurban Bayramı süresince resmi kurumlarda tatil uygulanırken, sağlık hizmetlerinin nasıl devam edeceği merak ediliyor.

Arefe günü hastaneler açık mı, çalışıyor mu? 26 Mayıs Salı hastane, sağlık ocağı ve polikliniklerin çalışma saatleri

AREFE GÜNÜ HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI VE ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı öncesinde sağlık kurumlarının çalışma düzeni vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte bayram tatili 9 güne uzatıldı. Bu kapsamda 25 Mayıs Pazartesi günü kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Arefe günü hastaneler açık mı, çalışıyor mu? 26 Mayıs Salı hastane, sağlık ocağı ve polikliniklerin çalışma saatleri

Arefe günü olan 26 Mayıs Salı tarihinde ise sağlık kuruluşlarında yarım gün mesai uygulanacak. Sağlık ocakları sabah saatlerinde hizmet vermeye devam edecek ancak resmi tatilin başlamasıyla birlikte öğleden sonra kapalı olacak.

Arefe günü hastaneler açık mı, çalışıyor mu? 26 Mayıs Salı hastane, sağlık ocağı ve polikliniklerin çalışma saatleri

Devlet hastanelerinde de benzer uygulama geçerli olacak. Hastanelerde poliklinik hizmetleri öğle saatine kadar sürecek, saat 13.00 itibarıyla resmi tatil nedeniyle normal mesai sona erecek. Acil servisler ise bayram boyunca kesintisiz hizmet vermeyi sürdürecek.

Arefe günü hastaneler açık mı, çalışıyor mu? 26 Mayıs Salı hastane, sağlık ocağı ve polikliniklerin çalışma saatleri

Eczaneler de arefe günü yarım gün açık olacak. Saat 13.00 sonrasında yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet vereceği için ilaç ihtiyacı olan vatandaşların nöbetçi eczane listelerini kontrol etmeleri gerekecek.