Arefe günü kurban kesilir mi kesilmez mi? Diyanet'e göre kurban kesme vakitleri hükmü ve açıklaması

Arefe günü kurban kesilir mi kesilmez mi? Diyanet'e göre kurban kesme vakitleri hükmü ve açıklaması

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban ibadetine dair sorular yeniden gündemde yer aldı. 2026 yılında arefe günü 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, vatandaşlar kurban kesim zamanlarının ne zaman başladığını araştırıyor. Özellikle "Arefe günü kurban kesmek caiz mi, kabul olur mu?" sorusu yoğun şekilde merak ediliyor. Diyanet'in açıklamaları ve dini kaynaklar doğrultusunda kurban kesim vakitlerine dair tüm detaylar haberin devamında...

Giriş Tarihi: 25.05.2026 23:40
2026 Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca kişi kurban ibadetine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Bayram öncesindeki arefe gününde kurban kesmenin uygun olup olmadığı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu yıl 26 Mayıs Salı günü arefe, 27 Mayıs Çarşamba günü ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olarak idrak edilecek. Peki, arefe günü kurban kesmek kabul olur mu, dini açıdan hükmü nedir?

KURBAN KESİMİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN SONA ERER?

Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için kesim vakitleri büyük önem taşıyor. Diyanet kaynaklarına göre kurban kesim zamanı, bayram namazının ardından başlıyor. Bayram namazı kılınan bölgelerde namaz tamamlandıktan sonra kurban kesilebiliyor. Namaz kılınmayan yerlerde ise sabah ezanı ve imsak vaktinin girmesiyle birlikte kesim işlemi yapılabiliyor.

Hanefi mezhebine göre kurban kesimi, bayramın üçüncü günü güneş battığında sona eriyor. Şafii mezhebine göre ise bayramın dördüncü günü gün batımına kadar kurban kesimi devam edebiliyor. Gece saatlerinde kesim yapılabilse de gündüz vakitlerinde kesilmesi tavsiye ediliyor.

AREFE GÜNÜ VACİP KURBAN KESİLEBİLİR Mİ?

Kurban Bayramı'ndan bir gün önce idrak edilen arefe gününde vacip kurban kesimi yapılamıyor. Dini hükümlere göre bayram için adanan kurbanın, yalnızca Kurban Bayramı günleri içerisinde kesilmesi gerekiyor.

Bu nedenle arefe günü yapılan kesimler, bayram kurbanı yerine geçmiyor. Vacip kurban ibadeti, bayramın ilk gününden itibaren belirlenen süre içinde yerine getirilebiliyor.

KURBAN BAYRAMI'NIN SON GÜNÜ KURBAN KESMEK CAİZ Mİ?

Bayramın son gününde kurban kesilip kesilemeyeceği mezheplere göre farklılık gösteriyor. Hanefi mezhebinde kurban kesim süresi bayramın üçüncü günü akşamına kadar devam ediyor. Bu süreden sonra yapılan kesimler kurban ibadeti yerine geçmiyor.

Şafii mezhebine göre ise kurban kesimi bayramın dördüncü günü gün batımına kadar sürdürülebiliyor. Bu nedenle son gün kurban kesmek isteyenlerin bağlı oldukları mezhebin görüşüne göre hareket etmeleri gerekiyor.

