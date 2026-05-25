Arefe günü kurban kesilir mi kesilmez mi? Diyanet’e göre kurban kesme vakitleri hükmü ve açıklaması

KURBAN BAYRAMI'NIN SON GÜNÜ KURBAN KESMEK CAİZ Mİ?

Bayramın son gününde kurban kesilip kesilemeyeceği mezheplere göre farklılık gösteriyor. Hanefi mezhebinde kurban kesim süresi bayramın üçüncü günü akşamına kadar devam ediyor. Bu süreden sonra yapılan kesimler kurban ibadeti yerine geçmiyor.

Şafii mezhebine göre ise kurban kesimi bayramın dördüncü günü gün batımına kadar sürdürülebiliyor. Bu nedenle son gün kurban kesmek isteyenlerin bağlı oldukları mezhebin görüşüne göre hareket etmeleri gerekiyor.