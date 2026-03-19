Arife mi Arefe mi? Tartışmaya son noktayı koyuyoruz!

19 Mart 2026 Perşembe günü Arefe Günü idrak edildi. Kelime anlamı olarak herhangi bir dini bayramın bir önceki günü olarak tanımlanır. Arafat kelimesi ile aynı kökten geldiği bilinmekle birlikte "Arefe (Arife) ne demek, ne anlama geliyor? Arefe mi Arife mi?" şeklindeki soruların yanıtları sorgulanır hale geldi. Türk Dil Kurumu'na göre, kelimenin doğru yazılışı ve anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı öncesi; Arefe (Arife) ne demek, ne anlama gelir? İşte TDK ile arefe doğru yazılışı ve anlamı…

Giriş Tarihi: 19.03.2026 15:03 Güncelleme Tarihi: 19.03.2026 15:14
Arapça "Arafat" kelimesiyle de ilişkili olduğu düşünülür; zira Kurban Bayramı arifesinde hacılar Arafat Dağı'nda vakfeye dururlar. Bu köken, kelimenin anlamını ve doğru yazımını daha iyi anlamamızı sağlar.

TDK, bu kelimenin 'r' ve 'f' harfleri arasında 'i' harfiyle yazılmasını belirtir ve bu, dil bilgisi kurallarına uygun tek formdur. Dolayısıyla,"Arife Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre Doğru Yazılışı?" sorularının kesin yanıtı 'arife' şeklindedir.

TDK'ye göre kelimenin doğru yazılışı ''Arife'' şeklindedir.TDK arifenin anlamını şu şekilde açıklıyor; Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler.

AREFE (ARİFE) NE DEMEK?

Arife, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür.

Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.

Arapça kökenli olan Arefe sözcüğü ''Arafa'' fiilinden türetilmiştir. Arafa, bilmek, görmek ve sezmek anlamına gelir.

Diyanet İşleri Başkanlığı ise arife günü ile ilgili şu bilgileri veriyor:

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır.

Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

"Arife" kelimesinin yanlış kullanımı olan "arefe", Türkçede sıklıkla karşılaşılan bir dil bilgisi hatasıdır. Bu yanlışın temel nedenlerinden biri, kelimenin telaffuzundaki benzerlik ve ağızdan ağıza geçişindeki deformasyondur.

Halk arasında, özellikle hızlı konuşma sırasında 'i' harfinin 'e' olarak algılanması veya ses uyumuna göre 'e' harfinin tercih edilmesi, bu yanılgının yaygınlaşmasına neden olmuştur.