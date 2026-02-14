Arka Sokaklar 739. bölüm izle: Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, bu akşam yayınlanacak olan 739. bölümüyle Kanal D ekranlarında yayımlanmaya devam ediyor. Rıza Baba ve ekibi, İstanbul'un huzuru için suçluların peşine düşerken; bu hafta ekip içinde yaşanan duygusal sarsıntılar ve operasyonlardaki kritik anlar izleyiciyi nefessiz bırakacak. Peki, Arka Sokaklar 739. bölümde neler yaşanacak?
