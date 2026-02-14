Arka Sokaklar 739. bölüm izle: Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle

13 Şubat 2026 Cuma akşamı saat 20:00'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar, her hafta olduğu gibi bu hafta da güncel olayları ve sokaktaki adaleti merkezine alıyor. Kanal D'nin yayınladığı 739. bölüm özetine göre, ekibin karşısına bu kez hem çok zeki hem de çok acımasız bir suç şebekesi çıkacak.