Arka Sokaklar 739. bölüm izle: Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, bu akşam yayınlanacak olan 739. bölümüyle Kanal D ekranlarında yayımlanmaya devam ediyor. Rıza Baba ve ekibi, İstanbul'un huzuru için suçluların peşine düşerken; bu hafta ekip içinde yaşanan duygusal sarsıntılar ve operasyonlardaki kritik anlar izleyiciyi nefessiz bırakacak. Peki, Arka Sokaklar 739. bölümde neler yaşanacak?

Giriş Tarihi: 14.02.2026 00:19 Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 00:20
13 Şubat 2026 Cuma akşamı saat 20:00'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar, her hafta olduğu gibi bu hafta da güncel olayları ve sokaktaki adaleti merkezine alıyor. Kanal D'nin yayınladığı 739. bölüm özetine göre, ekibin karşısına bu kez hem çok zeki hem de çok acımasız bir suç şebekesi çıkacak.

ARKA SOKAKLAR 739. BÖLÜM İZLE

Kanal D ile takip edilen dizinin yeni bölümü yayımlandığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Barış'ın evine bir sabah jandarmalar tarafından baskın yapılır. Yapılan aramada evde uyuşturucu bulunur.

Ali'nin duruşması gelip çatmıştır. Herkes hakimin vereceği kararı beklemektedir.

Mesut, Tunç için yeni bir doktor bulmuştur. Tunç'un yürüyebilmesi için yeni bir umut doğar.

Zeynel, Barış'tan intikamını almak için var gücüyle çalışmaktadır. Bu düşmanlıktan en büyük zararı ise Merve görecektir.

