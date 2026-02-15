Trend
Arkadaş grubunuz kaderinizi belirliyor olabilir! 20 yıllık araştırmanın sonucu şaşırttı
Aynı masada oturduğumuz aynı sokakta yürüdüğümüz insanlar, sandığımızdan çok daha fazlasını belirliyor. Bilim de tasavvuf da aynı noktada buluşuyor: Çevremiz yalnızca ruh halimizi değil, alışkanlıklarımızı, sağlığımızı ve hatta kaderimizi şekillendiriyor. Çünkü insan, en çok birlikte yürüdüğü insanların ortalamasına dönüşüyor
