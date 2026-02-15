Arkadaş grubunuz kaderinizi belirliyor olabilir! 20 yıllık araştırmanın sonucu şaşırttı

SİNİR SİSTEMİNİ DÜZENLİYOR

Çevre sadece zihnini değil, doğrudan sinir sistemini de düzenler. İşte bu noktada çok önemli bir gerçek ortaya çıkar: Nötr ortam diye bir şey yoktur. İnsan ya bulunduğu çevre tarafından yukarı taşınır ya da yavaş yavaş aşağı çekilir. Bu süreç çoğu zaman fark edilmeden gerçekleşir. Çünkü değişim aniden değil, yavaş yavaş olur. Fakat bu ilişkinin tek yönlü olduğunu düşünmek de eksik olur. Çevre sadece seni etkilemez. Sen de çevrenin ortalamasını değiştirirsin. Bir ortama girdiğinde ya oranın enerjisine kapılırsın ya da kendi enerjinle o ortamı dönüştürmeye başlarsın. Bu iki yönlü bir süreçtir. Ya bulunduğun ortam seni büyütür, genişletir, olgunlaştırır... ya da seni yavaş yavaş küçültür, daraltır ve olduğun yerde tutar. Tasavvufta bu yüzden 'sohbet' kavramı çok önemlidir. İnsan, birlikte oturduğu kişilerden yalnızca bilgi almaz; onların halini de alır. Kalp kalbe değdiğinde, görünmeyen bir alışveriş başlar. Bazen bir insanın yanında oturmak bile iç huzurunu artırır. Çünkü o kişinin iç dengesi sana da yansır.