Artçı deprem nedir, neden meydana gelir ve ne kadar sürer? İstanbul depremi sonrası artçılar sürüyor!

İstanbul'da peş peşe meydana gelen depremler sonrası, artçı sarsıntı olasılığı gündeme geldi. Uzmanlar, olası artçı depremler hakkında vatandaşları uyararak, hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından, 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Bu durum, birçok ilçede panik yaratarak halkı sokaklara döktü. Uzmanlar, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Peki, artçı deprem nedir, neden meydana gelir ve ne kadar sürer? İşte, tüm merak edilenler…