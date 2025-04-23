Artçı deprem nedir, neden meydana gelir ve ne kadar sürer? İstanbul depremi sonrası artçılar sürüyor!

ARTÇI DEPREMLER NEDEN MEYDANA GELİR?

Artçı depremler, ana depremin ardından fay hattındaki gerilim ve deformasyonların yeniden dengeye oturması sonucu oluşur. Ana deprem sırasında, fay hattında biriken gerilim bir anda serbest kalır ve büyük bir sarsıntıya yol açar. Ancak bu serbest kalan enerji, çevredeki kayaçlarda ve fay hattındaki gerilim dağılımında değişikliklere yol açar, bu da artçı depremlerin tetikleyicisi olur.

Artçı depremler, ana depremin ardından fay hattındaki gerilimlerin yavaşça dengeye oturduğu bir süreçte meydana gelir. Bu aşamada, fay hattındaki bloklar yer değiştirir ve gerilim azalır. Artçı depremler, bu dengeleme sürecinde gerçekleşen küçük sarsıntılardır ve genellikle ana depremle aynı fay hattı üzerinde gerçekleşir.