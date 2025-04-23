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Artçı deprem nedir, neden meydana gelir ve ne kadar sürer? İstanbul depremi sonrası artçılar sürüyor!

İstanbul'da peş peşe meydana gelen depremler sonrası, artçı sarsıntı olasılığı gündeme geldi. Uzmanlar, olası artçı depremler hakkında vatandaşları uyararak, hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından, 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Bu durum, birçok ilçede panik yaratarak halkı sokaklara döktü. Uzmanlar, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Peki, artçı deprem nedir, neden meydana gelir ve ne kadar sürer? İşte, tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 23.04.2025 19:41 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 19:41
Artçı deprem nedir, neden meydana gelir ve ne kadar sürer? İstanbul depremi sonrası artçılar sürüyor!

İstanbul'da artçı depremler devam ediyor. Büyükçekmece açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşanırken, deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD, deprem sonrası riskli binalara giriş yapılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Uzmanlar, artçı sarsıntıların sürebileceğini belirterek, dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Artçı depremler, ana depremin etkilerini artırabilir ve hasarlı yapılara daha fazla zarar verebilir. Peki, artçı deprem nedir, neden olur, ne kadar sürer?

Artçı deprem nedir, neden meydana gelir ve ne kadar sürer? İstanbul depremi sonrası artçılar sürüyor!

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı depremler, ana deprem sonrasında fay hattındaki gerilimlerin yavaş yavaş dengeye gelmesi sürecinde meydana gelir. Bu süreçte, fay hattı üzerindeki blokların yer değiştirmesi ve gerilimlerin azalması devam eder. Artçı depremler, bu süreçte gerçekleşen küçük depremlerdir ve ana depremle aynı fay hattı üzerinde meydana gelir.

Artçı deprem nedir, neden meydana gelir ve ne kadar sürer? İstanbul depremi sonrası artçılar sürüyor!

ARTÇI DEPREMLER NEDEN MEYDANA GELİR?

Artçı depremler, ana depremin ardından fay hattındaki gerilim ve deformasyonların yeniden dengeye oturması sonucu oluşur. Ana deprem sırasında, fay hattında biriken gerilim bir anda serbest kalır ve büyük bir sarsıntıya yol açar. Ancak bu serbest kalan enerji, çevredeki kayaçlarda ve fay hattındaki gerilim dağılımında değişikliklere yol açar, bu da artçı depremlerin tetikleyicisi olur.

Artçı depremler, ana depremin ardından fay hattındaki gerilimlerin yavaşça dengeye oturduğu bir süreçte meydana gelir. Bu aşamada, fay hattındaki bloklar yer değiştirir ve gerilim azalır. Artçı depremler, bu dengeleme sürecinde gerçekleşen küçük sarsıntılardır ve genellikle ana depremle aynı fay hattı üzerinde gerçekleşir.

Artçı deprem nedir, neden meydana gelir ve ne kadar sürer? İstanbul depremi sonrası artçılar sürüyor!

ARTÇI DEPREMLER NE KADAR DEVAM EDER?

Artçı depremlerin süresi, ana depremin büyüklüğüne, fay hattının yapısına ve bölgesel koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterir. İlk birkaç saat içinde artçı depremler daha sık ve güçlü olabilir, ancak zamanla sıklığı ve şiddeti azalır. Genellikle, artçı sarsıntılar birkaç gün içinde sona erer, ancak bazı durumlarda bu süreç haftalarca sürebilir. Büyük bir ana depremin ardından daha güçlü artçı sarsıntılar da yaşanabilir.