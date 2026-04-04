Artık saatlerce beklemenize gerek yok! Islak çamaşırların arasına bırakın, nemi sünger gibi çeksin!

Yıkadığınız çamaşırların saatlerce, hatta günlerce kurumaması sadece zaman kaybı değil, aynı zamanda evde ağır bir nem kokusunun oluşmasına da neden olur. Özellikle yağmurlu günlerde veya nemli havalarda bu durum tam bir "çamaşır mesaisi"ne dönüşür. Ancak uzmanların önerdiği öyle basit bir yöntem var ki, kuruma süresini adeta yarıya indiriyor! Üstelik bu gizli kahraman, her gün banyoda kullandığınız, elinizin altındaki sıradan bir malzemeden başkası değil.

Giriş Tarihi: 04.04.2026 14:48
Yağmurlu havalarda dışarıda çamaşır kurutmak, ıslanma riski nedeniyle oldukça zahmetli bir hal alabilir. Bu sebeple birçok kişi, kuruma süresi uzasa da çamaşırlarını evin içinde kurutmayı tercih ederek nem sorununa davetiye çıkarıyor.

Temizlik uzmanı Katt Ekrami'nin önerdiği bu pratik yöntem, çamaşır kurutma süresini yarı yarıya indirerek sabah astığınız kıyafetlerin akşama kadar tamamen kurumasını sağlıyor. Ev içindeki nemi kontrol altına alan ve süreci hızlandıran bu teknik, özellikle kurutma makinesi olmayanlar için hayat kurtarıcı bir çözüm sunuyor.

Çamaşırlarınızı astığınız yere koyacağınız bir havlu ile çamaşırlarınızı hızlıca kurutabileceğinizi şu sözlerle dile getirdi:

"Kurutma işlemini hızlandırmak için, kıyafetlerinizdeki suyu hızlıca emen havludan yardım alabilirsiniz. Islak kıyafetlerinizi büyük ve kabarık bir havlunun üzerine serin ve havluyu yuvarlayın. Fazla suyu sıktıktan sonra çamaşırınızı asabilirsiniz."

Havlular, çamaşırların kuruma sürecini hızlandırmak için mükemmel bir yardımcı görevi görür. Askıya asılmadan önce çamaşırların üzerindeki fazla nemi hızla emen havlular, kuruma süresini yarı yarıya düşürerek kıyafetlerinizin çok daha kısa sürede kullanıma hazır hale gelmesini sağlar.

Kışın çamaşırları kurutmanın en etkili yollarından biri olan bu yöntem, deneyenlerin favorisi haline gelerek son dönemde oldukça popüler olan çamaşır kurutma taktikleri arasında yer aldı.

Havlu yöntemi, kazak veya kot pantolon gibi daha uzun sürede kuruyan ve daha ağır giysileri kurutmak için de oldukça etkilidir; böylece bu giysiler günlerce askıda kalmamış olur.

NASIL UYGULAYABİLİRSİNİZ?

Bu yöntemi uygulamak için yapmanız gereken tek şey, ıslak bir giysiyi temiz bir havlunun üzerine koyarak ikisini birlikte rulo haline getirmek.

Ardından havluyu güzelce sıkarak çamaşırların suyunun akmasına izin verin ve havlu iyice gerildikten sonra iki eşyayı da birbirinden ayırın.

Giysinizin hafif nemli olduğunu hissettiğinizde kuruması için çamaşırlığınıza asın ve normalden daha hızlı kuruyan giysinizin tadını çıkarın.

Ayrıca, kıyafetlerinizi ara sıra ters çevirip ceplerini dışarıya doğru kıvırmanız da daha eşit bir şekilde ve hızlıca kurumalarına yardımcı olacaktır.