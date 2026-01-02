Trend Galeri Trend Yaşam ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ? 2 Ocak Cuma Artvin kar tatili için Valilik açıklaması geldi!

ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ? 2 Ocak Cuma Artvin kar tatili için Valilik açıklaması geldi!

Yeni yılın ilk gününde Doğu Karadeniz'i etkisi altına alan yoğun kar yağışı, "Artvin'de okullar tatil mi?" sorusunu beraberinde getirdi. 2 Ocak 2026 Cuma günü için öğrenciler ve veliler Artvin Valiliği'nden gelecek son dakika açıklamalarına kilitlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarılar sonrası Artvin'de yarın kar tatili var mı merak konusu. Peki; Şavşat, Borçka ve Ardanuç gibi ilçelerde son durum ne? İşte merkez ve ilçelerde eğitime dair merak edilen güncel bilgiler.

Giriş Tarihi: 02.01.2026 00:35