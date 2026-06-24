ASELSAN’dan ’yapay zeka’ destekli sistem: 81 il 920 ilçede hizmet veriyor! Sınır, saha ve kritik tesis güvenliği

Kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında yerli ve milli teknolojilerden azami şekilde faydalandıklarını vurgulayan Çelik, ASELSAN tarafından geliştirilen yüksek çözünürlüklü görüntüleme kameralarını, araç hareketliliklerini tespit ve analiz eden Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarını ve denetimlerini belli bölgelerde yoğunlaştırmalarına imkan sağlayan Mobil PTS kameralarını Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde aktif şekilde kullandıklarını ifade etti.

Elde edilen görüntülerin ve alarmların sahadaki personele hızlı, koordineli ve güvenli şekilde ulaştırılmasının önemine dikkati çeken Çelik, bu noktada ASELSAN'ın yerli teknolojiyle geliştirdiği kriptolu emniyet telsiz muhabere sistemini kullandıklarını, kripto yazılımının sürekli güncellenerek iletişimde gizliliğin kesintisiz sağlandığını dile getirdi.