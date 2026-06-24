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ASELSAN'dan 'yapay zeka' destekli sistem: 81 il 920 ilçede hizmet veriyor! Sınır, saha ve kritik tesis güvenliği
ASELSAN'dan 'yapay zeka' destekli sistem: 81 il 920 ilçede hizmet veriyor! Sınır, saha ve kritik tesis güvenliği
ASELSAN imzalı yapay zeka destekli KGYS ile ODAKAN yaka kameraları, araç hareketliliklerinin izlenmesi ve şüphelilerin tespitinde etkin şekilde kullanılıyor. Yurt dışına da ihraç edilen KGYS, Türkiye'de 81 il ve 920 ilçede şehir güvenliğine hizmet veriyor. Sınır, saha ve kritik tesis güvenliğinde kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayan 450 binin üzerindeki ODAKAN yaka kamerası, her türlü hava koşulunda 7 gün 24 saat yüksek performansla çalışıyor.
Giriş Tarihi: 24.06.2026 10:23
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 10:24