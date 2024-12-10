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Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Asgari Ücret 2025 zam oranı yüzde kaç olacak?

2025 yılı için belirlenecek asgari ücretle ilgili kritik süreç başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi ve saati açıklandı. Çalışanların ve işverenlerin büyük bir merakla beklediği toplantıda, yeni asgari ücret oranlarının belirlenmesine yönelik ilk adımlar atılacak. Özellikle 2025 yılı zam oranının ne kadar olacağına dair tahminler gündemde yer alırken, komisyonun alacağı kararlar milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyecek. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Asgari Ücret 2025 zam oranı yüzde kaç olacak?

Giriş Tarihi: 10.12.2024 07:48 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 07:48
Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Asgari Ücret 2025 zam oranı yüzde kaç olacak?

Milyonlarca çalışan ve işverenin gözleri, 2025 asgari ücret zammı için gerçekleştirilecek toplantılara çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, belirlenen tarih ve saatte bir araya gelerek yeni dönem asgari ücret oranını masaya yatıracak. Enflasyon oranları ve ekonomik veriler doğrultusunda yapılacak değerlendirmeler, 2025 yılında uygulanacak zam oranının ne kadar olacağını belirleyecek. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak?

Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Asgari Ücret 2025 zam oranı yüzde kaç olacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

Asgari Ücretin belirlenmesi için her yıl Aralık ayı içerisinde İşçi ve İşveren temsilcilerinin yanı sıra Hükümet temsilcilerinin yer aldığı komisyon bir araya geliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirecek.

Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Asgari Ücret 2025 zam oranı yüzde kaç olacak?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2025 yılında geçerli olacak olan yeni asgari ücret zammı için ilk toplantı 10 Aralık Salı günü yapılacak.

Asgari ücret zammı için yapılacak 3 toplantının ardından yeni asgari ücretin belli olması bekleniyor.

Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Asgari Ücret 2025 zam oranı yüzde kaç olacak?

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Asgari Ücret 2025 zam oranı yüzde kaç olacak?
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