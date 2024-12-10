2025 yılı için belirlenecek asgari ücretle ilgili kritik süreç başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi ve saati açıklandı. Çalışanların ve işverenlerin büyük bir merakla beklediği toplantıda, yeni asgari ücret oranlarının belirlenmesine yönelik ilk adımlar atılacak. Özellikle 2025 yılı zam oranının ne kadar olacağına dair tahminler gündemde yer alırken, komisyonun alacağı kararlar milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyecek. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Asgari Ücret 2025 zam oranı yüzde kaç olacak?