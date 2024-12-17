ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TAKVİMİ 2024: Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 Ocak ayıından itibaren geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları için ikinci toplantısını tamamladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 10 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen görüşmelerin ardından asgari ücret zammı için henüz bir rakam konuşulmadığı kamuoyuna belirtlilirken, gözler son toplantının tarihine çevrildi. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ne zaman, hangi tarihte gerçekleştirilecek?