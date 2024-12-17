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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TAKVİMİ 2024: Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 Ocak ayıından itibaren geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları için ikinci toplantısını tamamladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 10 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen görüşmelerin ardından asgari ücret zammı için henüz bir rakam konuşulmadığı kamuoyuna belirtlilirken, gözler son toplantının tarihine çevrildi. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ne zaman, hangi tarihte gerçekleştirilecek?

Giriş Tarihi: 17.12.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:30
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TAKVİMİ 2024: Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

Milyonlarca işçi ve işvereni yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için görüşmeler devam ediyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret zammı için son toplantı 10 Aralık'ta gerçekleştirildi. Giderek kritikleşen görüşmelerin 3. toplantı tarihi ise arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, asgari ücret 3. toplantı ne zaman? İşte, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı takvimi haberin devamında...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TAKVİMİ 2024: Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 2. TOPLANTI GERİDE KALDI!

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerde asgari ücret zammı için henüz bir rakamın konuşulmadığı kamuoyunun bilgisine sunuldu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TAKVİMİ 2024: Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 3. toplantı tarihi henüz belli olmadı. Toplantı tarihinin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TAKVİMİ 2024: Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, yasal düzenlemelere göre, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirlemek için aralık ayında düzenlenen toplantılarda bir araya geliyor.

Komisyona, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından atanan bir başkan başkanlık eder. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşit olması durumunda ise başkanın bulunduğu tarafın oyu çoğunluk olarak kabul edilir.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TAKVİMİ 2024: Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

2025 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni yılda Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret zammı için görüşmelerin 31 Aralık 2024 tarihine kadar sonuçlanıp kamuoyuna duyurulacağı öngörülüyor.

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