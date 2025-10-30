Trend Galeri Trend Yaşam ASGARİ ÜCRET ZAM HESAPLAMALARI: 2026 Asgari Ücret görüşmeleri başladı mı, ne zaman belli olacak?

2026 yılı asgari ücreti için milyonlarca çalışanın gözü yeni zam kararına çevrildi. Enflasyon rakamları ve ekonomik göstergeler, önümüzdeki yıl için belirlenecek zam oranına dair beklentileri artırdı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanarak yeni rakam üzerinde görüşmelere başlaması öngörülüyor. Şu anda 22.104 TL olarak uygulanan asgari ücretin 2026'da ne kadar yükseleceği merak konusu olurken, çalışanlar komisyonun alacağı kararı büyük bir dikkatle bekliyor. Peki, 2026 asgari ücret ne kadar olacak, görüşmeler hangi tarihte başlayacak?