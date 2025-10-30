Trend Galeri Trend Yaşam ASGARİ ÜCRET ZAM HESAPLAMALARI: 2026 Asgari Ücret görüşmeleri başladı mı, ne zaman belli olacak?

2026 yılı asgari ücreti için milyonlarca çalışanın gözü yeni zam kararına çevrildi. Enflasyon rakamları ve ekonomik göstergeler, önümüzdeki yıl için belirlenecek zam oranına dair beklentileri artırdı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanarak yeni rakam üzerinde görüşmelere başlaması öngörülüyor. Şu anda 22.104 TL olarak uygulanan asgari ücretin 2026'da ne kadar yükseleceği merak konusu olurken, çalışanlar komisyonun alacağı kararı büyük bir dikkatle bekliyor. Peki, 2026 asgari ücret ne kadar olacak, görüşmeler hangi tarihte başlayacak?

Giriş Tarihi: 30.10.2025 10:47
Milyonlarca çalışan, 2026 yılı asgari ücret artışına ilişkin gelişmeleri merakla takip ediyor. Aralık ayında başlaması planlanan görüşmeler öncesinde, olası zam oranları gündemdeki yerini koruyor. Ekonomik veriler ve enflasyon beklentileri, yeni yılda yapılacak maaş düzenlemesine dair tahminleri güçlendiriyor. İşte, 2026 asgari ücret hesaplamaları...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI İÇİN YOL HARİTASI GÖRÜŞMELERİ

İşçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelerek 2026 yılı asgari ücretine ilişkin görüşmelerin yol haritasını belirledi.

Toplantıda, Aralık ayında başlayacak ve yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişi ele alındı. Komisyon, her yıl Aralık ayında toplanıyor ve yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar netleştirilmesi gerekiyor. Aralık ayındaki görüşmeler, 5'er kişiden oluşan işçi, işveren ve Bakanlık temsilcilerinden oluşan toplam 15 kişilik bir ekip tarafından yürütülecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE BELİRLENECEK

Asgari ücretin tespitinde, öncelikle geçim endeksleri, bütçe dengesi ve istihdamın korunması gibi faktörler dikkate alınacak. Ancak zam oranını belirlemede en kritik gösterge enflasyon rakamları olacak. Son 10 yıllık uygulamalara bakıldığında, birkaç istisna dışında asgari ücret artışlarının genellikle bir önceki yılın enflasyonunun üzerinde gerçekleştiği görülüyor. Bu nedenle, 2026 yılı için yapılacak asgari ücret artışının da 2025 enflasyon oranının üzerinde olması bekleniyor.

BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Yılda bir kez her yıl ocak ayında artış yaşayan asgari ücret 2025 ocak zammı sonrası brüt 26 bin 005 lira 50 kuruş olarak, net ise 22 bin 104 lira olarak uygulanmaya başladı.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Öte yandan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, asgari ücretin hesaplanmasında enflasyon rakamlarının ön plana çıkacağını ifade ederek "Bugüne kadar yapılan asgari ücret artışlarına bakarsak o yılın enflasyonun biraz üstünde artışlar yapılmış. Orta Vadeli Program'da yüzde 28,5'lik enflasyon öngörüsü varsa bu oranda artırılırsa 28 bin liranın üzerine çıkıyor. Bunun üzerine 5-10 puan konulursa yüzde 30-35-40 civarında olursa da 30 bin liraya yaklaşacak" ifadelerini kullandı.

İŞTE ASGARİ ÜCRET İÇİN 5 FARKLI HESAP

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Brüt ücret: 26.005 TL
Net ücret: 22.104 TL

YÜZDE 28.5 ARTARSA

Brüt ücret: 33,417 TL
Net ücret: 28.403 TL

YÜZDE 30 ARTARSA

Brüt ücret: 33.807 TL
Net ücret: 28.736 TL

YÜZDE 35 ARTARSA

Brüt ücret: 35.107 TL
Net ücret: 29.841 TL

YÜZDE 40 ARTARSA

Brüt ücret: 36.407 TL
Net ücret: 30.946 TL

YÜZDE 50 ARTARSA

Brüt ücret: 39.008 TL
Net ücret: 33.156 TL