Asgari ücret zammı 2026 Ocak: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman belli olur?

28.933 TL RAKAMI GÜNDEMDE

Peki asgari ücret yıl sonunda hangi seviyeye ulaşabilir? Merkez Bankası, yıl sonu enflasyonunun yüzde 31–33 aralığında gerçekleşmesini beklediğini açıklarken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 31 civarında olduğunu ifade etti.

Öte yandan Merkez Bankası'nın, reel ve finansal sektör temsilcileri ile uzmanlardan oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu TÜFE artış beklentisi yüzde 31,17 olarak kaydedildi. Bu oran esas alınarak asgari ücrete zam yapılması halinde, mevcut ücretin yaklaşık 28 bin 933 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.