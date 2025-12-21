ASGARİ ÜCRET ZAMMI HESAPLAMA:Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

2026 yılı asgari ücret artışı için süreç hız kazanırken, gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapılacak ikinci toplantısına çevrildi. İşçi, işveren ve hükûmet temsilcilerinin yer aldığı komisyonda, yeni taban ücretin belirlenmesinde enflasyon verileri temel kriter olmaya devam ediyor. İlk toplantının ardından taraflar görüşlerini ortaya koyarken, ikinci buluşmayla birlikte pazarlık sürecinin daha da netleşmesi bekleniyor.Kulislerde konuşulan bilgilere göre masada birden fazla zam seçeneği bulunuyor. Peki, Ocak ayında asgari ücret kaç TL olacak? İşte zam oranlarına göre öne çıkan senaryolar…