Trend Galeri Trend Yaşam Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

Dünyanın en varlıklı isimleri için bazen ayrılık, kurulan dev imparatorlukların sarsılması anlamına gelebiliyor. Milyarderlerin boşanma davaları sonucunda el değiştiren dudak uçuklatıcı rakamlar, tazminat kavramını adeta yeniden tanımlıyor. Özellikle zirvedeki 76 milyar dolarlık rekor ödeme, tarihin en büyük servet transferlerinden biri olarak kayıtlara geçiyor. İşte servetlerin ikiye bölündüğü, cüzdanları yakan o listede rekorun sahibi ve tarihin en pahalı 25 boşanması...

Giriş Tarihi: 27.02.2026 11:57
Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

Dünyanın en zengin isimleri için boşanma davası, sadece bir imza değil, aynı zamanda milyarlarca dolarlık bir servet paylaşımı anlamına geliyor. Teknoloji devlerinden medya imparatorlarına kadar pek çok ismin dahil olduğu bu süreçte, el değiştiren devasa rakamlar dünya ekonomi tarihini bile etkiliyor. Özellikle 76 milyar dolarlık o dudak uçuklatan rekorla zirveye oturan isim, listenin geri kalanını adeta gölgede bırakıyor. İşte tarihin en büyük servet transferlerine sahne olan, tüm zamanların en pahalı 25 boşanma davası...

Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

NOT: Ücretler özel anlaşmalar nedeniyle tahmini değerlerdir ve doğruluğu kesin değildir. Veriler Wikipedia'dan alınmıştır. 2025 yılında hiçbir boşanma anlaşması mevcut rekorları aşmamıştır.

Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

25. Frank McCourt & Jamie McCourt (2011) - 130 MİLYON DOLAR

Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

24. Neil Diamond & Marcia Murphey (1995) - 150 MİLYON DOLAR

Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

23. Samathur Li Kin-kan & Florence Tsang Chiu-wing (2011) - 157 MİLYON DOLAR

Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

22. Boris Berezovsky & Galina Besharova (2010) - 160 MİLYON DOLAR

Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

21. Michael Jordan & Juanita Vanoy (2006) - 168 MİLYON DOLAR

Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

20. Michael Polsky & Maya Polsky (2007) - 184 MİLYON DOLAR

Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

19. Charles Edgar Fipke & Marlene Fipke (2000) - 200 MİLYON DOLAR

Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

18. Roman Abramovich & Irina Malandina (2007) - 300 MİLYON DOLAR

Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

17. Sergey Brin & Nicole Shanahan (2023) - ≥ 360 MİLYON DOLAR

Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

16. Robert L. Johnson & Sheila Crump Johnson (2002) - 400 MİLYON DOLAR

Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

15. Mel Gibson & Robyn Moore (2011) - 425 MİLYON DOLAR

Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

14. Craig McCaw & Wendy McCaw (1997) - 460 MİLYON DOLAR

Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

13. Dmitry Rybolovlev & Elena Rybolovleva (2014) - 604 MİLYON DOLAR

Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

12. Tiger Woods & Elin Nordegren (2010) - 710 MİLYON DOLAR

Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

11. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum & Princess Haya (2019) - 730 MİLYON DOLAR

Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

10. Adnan Khashoggi & Soraya Khashoggi (1980) - 874 MİLYON DOLAR

Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

9. Harold Hamm & Sue Ann Arnall (2015) - 974.8 MİLYON DOLAR

Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

8. Chey Tae-won & Roh Soh-yeong (2024) - 1 MİLYAR DOLAR

Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

7. Steve Wynn & Elaine Wynn (2010) - 1 MİLYAR DOLAR

Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

6. Bernie Ecclestone & Slavica Ecclestone (2009) - 1.2 MİLYAR DOLAR

Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

5. Bill Gross & Sue Gross (2017) - 1.3 MİLYAR DOLAR

Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

4. Rupert Murdoch & Anna Murdoch Mann (1999) - 1.7 MİLYAR DOLAR

Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!

3. Alec Wildenstein & Jocelyn Wildenstein (1999) - 3.8 MİLYAR DOLAR