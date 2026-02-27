Trend
Galeri
Trend Yaşam
Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!
Aşk bitti, fatura kesildi! Boşanırken rekor kıran 25 isim: 76 milyar doları tek kalemde verdi!
Dünyanın en varlıklı isimleri için bazen ayrılık, kurulan dev imparatorlukların sarsılması anlamına gelebiliyor. Milyarderlerin boşanma davaları sonucunda el değiştiren dudak uçuklatıcı rakamlar, tazminat kavramını adeta yeniden tanımlıyor. Özellikle zirvedeki 76 milyar dolarlık rekor ödeme, tarihin en büyük servet transferlerinden biri olarak kayıtlara geçiyor. İşte servetlerin ikiye bölündüğü, cüzdanları yakan o listede rekorun sahibi ve tarihin en pahalı 25 boşanması...
Giriş Tarihi: 27.02.2026 11:57