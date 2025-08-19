Trend Galeri Trend Yaşam AŞK VE GÖZŞAYI ATV'DE BAŞLIYOR! Aşk ve Gözyaşı ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aşk ve Gözyaşı dizisi ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olan dizi, yayınlanan tanıtım fragmanıyla sosyal medyada büyük ses getirdi. Hande Erçel ve Barış Arduç'u bir araya getiren yapım, Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi Queen of Tears'tan uyarlandı. Duygusal ve etkileyici senaryosuyla merak uyandıran Aşk ve Gözyaş yayın tarihi, oyuncuları ve konusu araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 19.08.2025 15:30 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 15:32
Yönetmen koltuğunda Engin Erden'in oturduğu Aşk ve Gözyaşı, güçlü kadrosu ve dramatik hikayesiyle yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olmaya aday.

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU VE OYUNCULARI NELER?

Hande Erçel ve Barış Arduç'u bir araya getiren yapım, Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi Queen of Tears'tan uyarlandı. Ekipte ayrıca Berk Cankat, Ali İpin, Senan Kara, Kubilay Tunçer, Şenay Gürler, Sanem Çelik, Öznur Serçeler, Feri Güler, Necat Bayar, Aslı İnandık, Gürhan Altundaşlar, Mert Denizmen yer alıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU

Dizi, evlilikleri boşanma eşiğine gelen Meyra ve Selim'in hayatına, beklenmedik bir hastalık haberiyle giren kırılma anını anlatıyor. Bu kriz, çiftin ilişkisini yeniden tanımlayan "ikinci şans" temalı bir hikayeye dönüşüyor. Uyarlama, orijinalin duygusallığını korurken yerel dokunuşlarla hayat bulacak.

AŞK VE GÖZYAŞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapım eylül ayında ATV'de ekrana gelecek. Tanıtım ve fragmanlar kanalın resmi mecralarında yayımlandı; gün ve saat bilgisi duyurulduğunda güncelleyeceğiz.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi, Eylül ayında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Tanıtım videoları kanalın resmi hesaplarında paylaşıldı. Yayın günü ve saati açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

