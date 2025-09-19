AŞK VE GÖZYAŞI 1. BÖLÜM İZLEME EKRANI: ATV ile Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm izle

Selim ve Meyra'nın hikâyesi, tutku ve duyguların sınırlarını zorlayan bir serüvene dönüşüyor. Barış Arduç ve Hande Erçel'in performanslarıyla hayat bulan karakterler, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Aşk ve Gözyaşı, etkileyici görsel anlatımı ve sürprizlerle dolu hikâyesiyle her bölümü merakla beklenen bir yolculuk vaat ediyor. İlk bölüm izleme detayları haberin devamında...