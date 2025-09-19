Trend Galeri Trend Yaşam AŞK VE GÖZYAŞI 1. BÖLÜM İZLEME EKRANI: ATV ile Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm izle

Barış Arduç'un canlandıracağı "Selim" ve Hande Erçel'in hayat vereceği "Meyra" karakterleri, izleyiciyi içine çeken bir aşk hikâyesinde bir araya geliyor. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak Aşk ve Gözyaşı, derin duygusal anlatımı ve çarpıcı görsel diliyle, her bölümde sürprizlerle dolu bir serüven vaat ediyor. İşte Aşk ve Gözyaşı dizisinin ilk bölümünü izleyebileceğiniz link ve detaylar.

Giriş Tarihi: 19.09.2025 17:05
Selim ve Meyra'nın hikâyesi, tutku ve duyguların sınırlarını zorlayan bir serüvene dönüşüyor. Barış Arduç ve Hande Erçel'in performanslarıyla hayat bulan karakterler, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Aşk ve Gözyaşı, etkileyici görsel anlatımı ve sürprizlerle dolu hikâyesiyle her bölümü merakla beklenen bir yolculuk vaat ediyor. İlk bölüm izleme detayları haberin devamında...

AŞK VE GÖZYAŞI 1. BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinin 1. bölümü yayınlandığında aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla seyredebilirsiniz.

https://www.atv.com.tr/ask-ve-gozyasi

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ülkenin en güçlü ailelerinden birinin kızı olan Meyra ile mütevazı bir geçmişe sahip, başarılı bir avukat olan Selim'in üç yıllık evliliği dışarıdan bakıldığında imrenilecek bir tablodur.

Meyra ve Selim'in ilişkilerindeki çatlaklar artık gizlenemez hale gelirken, aralarındaki duygusal kopuş ve aile içindeki baskılar bu uzaklaşmayı daha da derinleştirir.

Meyra bu sorunlara gözünü kapatmayı seçerken, Selim daha fazla dayanamayacağını hisseder, gemileri yakmak pahasına da olsa bir çıkış yolu aramaktadır.

