AŞK VE GÖZYAŞI 1. BÖLÜM İZLEME EKRANI: ATV ile Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm izle
Barış Arduç'un canlandıracağı "Selim" ve Hande Erçel'in hayat vereceği "Meyra" karakterleri, izleyiciyi içine çeken bir aşk hikâyesinde bir araya geliyor. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak Aşk ve Gözyaşı, derin duygusal anlatımı ve çarpıcı görsel diliyle, her bölümde sürprizlerle dolu bir serüven vaat ediyor. İşte Aşk ve Gözyaşı dizisinin ilk bölümünü izleyebileceğiniz link ve detaylar.
Giriş Tarihi: 19.09.2025 17:05