AŞK VE GÖZYAŞI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! ATV ile Aşk ve gözyaşı yeni bölüm fragmanı yayında!

Barış Arduç'un hayat verdiği Selim ve Hande Erçel'in canlandırdığı Meyra, izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı, ilk bölümünün ardından büyük ilgi gördü. Derin duygusal anlatımı ve etkileyici görsel diliyle dikkat çeken dizi, yeni bölümüyle yine sürprizlerle dolu bir hikâye sunacak. Merakla beklenen Aşk ve Gözyaşı 2. bölüm fragmanı ise seyirciler tarafından mercek altına alındı. İşte fragman ve detaylar…

Giriş Tarihi: 20.09.2025 06:23 Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 06:24
ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı, ilk bölümüyle ekrana güçlü bir başlangıç yaptı. Seyirciden tam not alan yapım, Selim ve Meyra'nın sürükleyici yolculuğunu ikinci bölümde daha da derinleştiriyor. Barış Arduç ve Hande Erçel'in başarılı performanslarıyla hayat bulan karakterler, izleyiciyi duygusal bir fırtınanın içine çekiyor. Aşk ve Gözyaşı 2. bölüm fragmanı ise merakla bekleniyor. İşte yeni bölümden ipuçları ve merak edilen detaylar…

ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinin 2. bölümü fragmanı yayında!

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ülkenin en güçlü ailelerinden birinin kızı olan Meyra ile mütevazı bir geçmişe sahip, başarılı bir avukat olan Selim'in üç yıllık evliliği dışarıdan bakıldığında imrenilecek bir tablodur.

Meyra ve Selim'in ilişkilerindeki çatlaklar artık gizlenemez hale gelirken, aralarındaki duygusal kopuş ve aile içindeki baskılar bu uzaklaşmayı daha da derinleştirir.

Meyra bu sorunlara gözünü kapatmayı seçerken, Selim daha fazla dayanamayacağını hisseder, gemileri yakmak pahasına da olsa bir çıkış yolu aramaktadır.

