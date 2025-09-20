AŞK VE GÖZYAŞI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! ATV ile Aşk ve gözyaşı yeni bölüm fragmanı yayında!

ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı, ilk bölümüyle ekrana güçlü bir başlangıç yaptı. Seyirciden tam not alan yapım, Selim ve Meyra'nın sürükleyici yolculuğunu ikinci bölümde daha da derinleştiriyor. Barış Arduç ve Hande Erçel'in başarılı performanslarıyla hayat bulan karakterler, izleyiciyi duygusal bir fırtınanın içine çekiyor. Aşk ve Gözyaşı 2. bölüm fragmanı ise merakla bekleniyor. İşte yeni bölümden ipuçları ve merak edilen detaylar…