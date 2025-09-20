Trend
AŞK VE GÖZYAŞI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! ATV ile Aşk ve gözyaşı yeni bölüm fragmanı yayında!
Barış Arduç'un hayat verdiği Selim ve Hande Erçel'in canlandırdığı Meyra, izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı, ilk bölümünün ardından büyük ilgi gördü. Derin duygusal anlatımı ve etkileyici görsel diliyle dikkat çeken dizi, yeni bölümüyle yine sürprizlerle dolu bir hikâye sunacak. Merakla beklenen Aşk ve Gözyaşı 2. bölüm fragmanı ise seyirciler tarafından mercek altına alındı. İşte fragman ve detaylar…
Giriş Tarihi: 20.09.2025 06:23
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 06:24