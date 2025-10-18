AŞK VE GÖZYAŞI 6.BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Bu olaydan sonra Selim'in kalbinde hem koruma içgüdüsü hem büyük bir suçluluk vardır. Meyra ondan uzak durmaya çalışsa da her krizinde yanında yine Selim vardır. Aralarındaki eski sevgi, acı ve pişmanlıkla yeniden yüzeye çıkar. Ercan'ın entrikaları sürerken, Meyra hem hastalığı hem de kalbinde kalan Selim sevgisiyle savaşır. Üçlü arasındaki bu gerilimli denge, bir öpücükle başlayan yanlış anlamanın giderek büyüyüp herkesin kaderini değiştireceği bir dönüm noktasına dönüşür.