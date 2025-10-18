Trend
AŞK VE GÖZYAŞI 6.BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk ve Gözyaşı, yeni bölümüyle izleyicileri yeniden ekran başına topladı. Duygusal sahneleriyle beğeni toplayan yapımın 6. bölüm fragmanı büyük merak konusu oldu. Peki, Aşk ve Gözyaşı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.10.2025 00:06
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 00:20