Trend Galeri Trend Yaşam AŞK VE GÖZYAŞI 6.BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk ve Gözyaşı, yeni bölümüyle izleyicileri yeniden ekran başına topladı. Duygusal sahneleriyle beğeni toplayan yapımın 6. bölüm fragmanı büyük merak konusu oldu. Peki, Aşk ve Gözyaşı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.10.2025 00:06 Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 00:20
Aşk ve Gözyaşı dizisinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. ATV ekranlarında yayınlanan son bölümün ardından izleyicilerin odak noktası 6. bölüm fragmanı oldu. Aşk, ihanet ve pişmanlığın iç içe geçtiği dizide, yeni bölümde neler yaşanacağı şimdiden büyük merak uyandırdı. Peki, Aşk ve Gözyaşının yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AŞK VE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşan, O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlanan, başrollerinde Barış Arduç (Selim) ve Hande Erçel (Meyra) 'in yer aldığı "Aşk ve Gözyaşı" her hafta Cuma akşamları ekrana geliyor.

Dizinin 6.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Diziye dair fragmanlara aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

AŞK VE GÖZYAŞI FRAGMANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

AŞK VE GÖZYAŞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Meyra'nın hastalığı ilerlerken zihni karışır; gerçek ile hayali ayırt edemez hale gelir. Onu gizlice seven Ercan, bu durumdan faydalanmaya kalkar. Meyra, Ercan'ı bir an için Selim sanarak ona yakınlaşır. Tam o sırada gelen Selim gördükleri karşısında öfkesine yenilir ve Ercan'ı döver. Meyra ise ne olduğunu anlamaz; yaşananları hatırlamaz bile.

Bu olaydan sonra Selim'in kalbinde hem koruma içgüdüsü hem büyük bir suçluluk vardır. Meyra ondan uzak durmaya çalışsa da her krizinde yanında yine Selim vardır. Aralarındaki eski sevgi, acı ve pişmanlıkla yeniden yüzeye çıkar. Ercan'ın entrikaları sürerken, Meyra hem hastalığı hem de kalbinde kalan Selim sevgisiyle savaşır. Üçlü arasındaki bu gerilimli denge, bir öpücükle başlayan yanlış anlamanın giderek büyüyüp herkesin kaderini değiştireceği bir dönüm noktasına dönüşür.