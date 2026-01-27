Trend Galeri Trend Yaşam Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2026 Şubat celbi sınıflandırma sonuçları açıklanıyor

Ocak ayının son günlerine girilirken, 2026 Şubat celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih gündeme geldi. Yedek subay, yedek astsubay ve er adayları, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı celp ve sevk takvimini yakından takip ediyor. Paylaşılan takvime göre sınıflandırma sonuçlarının Ocak ayı içinde duyurulması beklenirken, yükümlüler askerlik yerlerine ilişkin yapılacak açıklamaya odaklanmış durumda. Peki, 2026 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Giriş Tarihi: 27.01.2026 16:30
2026 Şubat celbi kapsamında başvuru sürecini tamamlayan yükümlüler, sınıflandırma sonuçları için geri sayıma geçti. Milli Savunma Bakanlığı'nın bedelli askerlik yerlerini açıklamasının ardından, er ile yedek subay ve yedek astsubay adayları da sonuçların duyurulmasını bekliyor. MSB'nin 2026 faaliyet takvimine göre Şubat celbi sonuçlarının Ocak ayının son günlerinde erişime açılması planlanıyor.

2026 ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nün belirlediği takvim uyarınca sınıflandırma sonuçlarının ilan tarihi şu şekildedir:

Sonuç Açıklanma Tarihi: 29 Ocak 2026

Sorgulama Başlangıcı: En geç saat 10:00 itibarıyla e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.

SEVK TARİHLERİ: NE ZAMAN TESLİM OLUNACAK?

Sınıflandırma sonuçlarına göre yükümlüler şu tarihlerde birliklerine teslim olacaklar:

Yükümlü Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 05 Şubat 2026
Er (2'nci Grup) 05 Mart 2026
Er (3'üncü Grup) 02 Nisan 2026
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA: E-DEVLET EKRANI

Sonuçlar açıklandığında takip etmeniz gereken adımlar:

e-Devlet Girişi: e-Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Hizmet Arama: Arama kısmına "Askerliğim" yazın.

Sonuç Ekranı: Çıkan ekranda birliğiniz, eğitim merkeziniz ve sevk başlangıç tarihinizi görüntüleyin.

