Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2026 Şubat celbi sınıflandırma sonuçları açıklanıyor

Ocak ayının son günlerine girilirken, 2026 Şubat celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih gündeme geldi. Yedek subay, yedek astsubay ve er adayları, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı celp ve sevk takvimini yakından takip ediyor. Paylaşılan takvime göre sınıflandırma sonuçlarının Ocak ayı içinde duyurulması beklenirken, yükümlüler askerlik yerlerine ilişkin yapılacak açıklamaya odaklanmış durumda. Peki, 2026 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Giriş Tarihi: 27.01.2026 16:30