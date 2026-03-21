Aşkı bugüne kadar hep yanlış yerde arıyormuşuz! İşte ömür boyu sürecek mutlu ilişkinin şifresi

2. MAYIS: SONSUZ GÜVEN, İSTİKRAR VE HUZURUN TEMİNATI

Boğa ve İkizler burçlarının ev sahibi olan Mayıs ayı, istikrarlı ve sabırlı partnerlerin ayıdır. Mayıs doğumlu bireyler, sevdikleri insanla rahat ve huzurlu bir yaşam inşa etmeyi her şeyden çok önemserler. Anlamlı ve derin bir bağlılık arayışında olan bu kişiler, pratiklik ile eğlenceli bir kişiliği mükemmel şekilde dengeler. Güvenilir, sadık ve tutarlı bir yapıları vardır. Eğer hayatınızın geri kalanında arkanızı yaslayabileceğiniz sarsılmaz bir çınar ağacı arıyorsanız, Mayıs ayında doğan bir partner tam da ihtiyacınız olan kişidir.