Aşkın bedeli "kendinden vazgeçmek" değildir! Verdiğiniz emeğin çileye dönüştüğünü gösteren gizli işaretler...

Şubat geldi mi herkesin içi bir tuhaf oluyor. Kimi heyecanlanıyor, kimi geriliyor, kimi de içten içe sinirleniyor. Çünkü Sevgililer Günü sadece aşkı değil, eksikleri de ortaya çıkarıyor. Yanında biri varsa "Acaba yeterince seviliyor muyum?" sorusu beliriyor. Yanında kimse yoksa "Bende bir sorun mu var?" düşüncesi dolanıyor kafada. Oysa mesele ne yalnız olmak, ne de bir ilişki içinde olmak. Mesele nasıl sevdiğimiz. Bugün herkes sevdiğini söylüyor. Ama sevmenin ne olduğunu bilen az. Sevgi denince akla hediyeler, sürprizler, paylaşımlar geliyor. Bir günlüğüne çok ilgili, çok romantik, çok düşünceli oluyoruz. Sonra? Sonra yine eski halimize dönüyoruz. İşte sorun tam da burada başlıyor.