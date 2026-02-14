Trend
Aşkın bedeli "kendinden vazgeçmek" değildir! Verdiğiniz emeğin çileye dönüştüğünü gösteren gizli işaretler...
Her yıl olduğu gibi yine geldi Sevgililer Günü... Sevdiği olan için ayrı yalnızlar için ayrı anlamları var bugünün! Yalnız olmak başarısızlık değildir. Yanlış bir ilişkide olmak daha büyük bir yalnızlıktır. Sırf biri olsun diye biriyle olmak, insanın kendine yaptığı en büyük haksızlıktır. Yalnızlık geçer ama yanlış ilişkinin verdiği zarar uzun sürer.
Giriş Tarihi: 14.02.2026 10:42