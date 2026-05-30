Aşkta ve Parada Maskeler Düşüyor! 31 Mayıs Yay Dolunayı ile Burçları Bekleyen O Büyük Sır...

Astroloji dünyası, Mayıs ayını küresel çapta sarsıcı ve dönüştürücü bir göksel olayla kapatmaya hazırlanıyor. 31 Mayıs tarihinde Yay burcunun iyimser ama bir o kadar da sınırları zorlayan enerjisinde meydana gelecek olan Dolunay, gökyüzünün tüm ışıklarını hayattaki karanlık noktalara tutacak. Yay burcunun özgürlük, hakikat, uzak seyahatler ve kişisel büyüme temalarıyla birleşen bu güçlü enerji, gökyüzünde adeta bir "hasat zamanı" ilan edecek.