Trend Galeri Trend Yaşam Aslan Avrupa’da Son 16'da! Galatasaray - Le Mans Sarthe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Aslan Avrupa’da Son 16'da! Galatasaray - Le Mans Sarthe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) normal sezonu lider tamamlayan Galatasaray MCT Technic, Son 16 turu, Grubu'ndaki ilk maçında Fransa temsilcisi Le Mans Sarthe Basket'i konuk ediyor. Taraftarının desteğiyle gruba galibiyetle başlamak isteyen sarı kırmızılılar, Avrupa yolculuğunda hata yapmak istemiyor. Peki, Galatasaray - Le Mans Sarthe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilir? İşte dev maçın tüm detayları.

Giriş Tarihi: 21.01.2026 11:09 Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:12
Aslan Avrupa’da Son 16’da! Galatasaray - Le Mans Sarthe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle zirvede bitirerek doğrudan Son 16 turuna yükselmişti. Rakibi Le Mans Sarthe ise play-in etabında temsilcimiz Mersinspor'u eleyerek adını bu tura yazdırdı. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü (bugün) İstanbul'da oynanacak bu kritik müsabaka, sarı-kırmızılıların kaderini belirleyecek ilk adım olacak.

Aslan Avrupa’da Son 16’da! Galatasaray - Le Mans Sarthe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY MCT TECHNİC - LE MANS SARTHE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Mücadele, Galatasaray'ın Avrupa'daki yeni evinde basketbolseverleri bekliyor:

Maç Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba (Bugün)

Başlama Saati: 20:00 (TSİ)

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi (İstanbul)

Aslan Avrupa’da Son 16’da! Galatasaray - Le Mans Sarthe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MAÇ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Basketbolseverler için sevindirici haber; karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak:

Yayıncı Kanal: TRT Spor Yıldız

Aslan Avrupa’da Son 16’da! Galatasaray - Le Mans Sarthe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni başantrenörü Gianmarco Pozzecco yönetiminde Galatasaray MCT Technic, ligde son iki maçını kazandı. Beşiktaş GAİN'i 89-73 yenen sarı kırmızılılar son olarak ise Bahçeşehir Koleji'ni 82-72 mağlup etti.

Aslan Avrupa’da Son 16’da! Galatasaray - Le Mans Sarthe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Guillaume Vizade yönetimindeki Le Mans ise ligde 16 maçta 10 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı. 7. sırada yer alan Fransız temsilcisi son 5 maçta ise 1 kez mağlup oldu.