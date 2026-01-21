Trend
Aslan Avrupa’da Son 16'da! Galatasaray - Le Mans Sarthe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) normal sezonu lider tamamlayan Galatasaray MCT Technic, Son 16 turu, Grubu'ndaki ilk maçında Fransa temsilcisi Le Mans Sarthe Basket'i konuk ediyor. Taraftarının desteğiyle gruba galibiyetle başlamak isteyen sarı kırmızılılar, Avrupa yolculuğunda hata yapmak istemiyor. Peki, Galatasaray - Le Mans Sarthe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilir? İşte dev maçın tüm detayları.
Giriş Tarihi: 21.01.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:12