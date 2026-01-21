Aslan Avrupa’da Son 16’da! Galatasaray - Le Mans Sarthe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle zirvede bitirerek doğrudan Son 16 turuna yükselmişti. Rakibi Le Mans Sarthe ise play-in etabında temsilcimiz Mersinspor'u eleyerek adını bu tura yazdırdı. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü (bugün) İstanbul'da oynanacak bu kritik müsabaka, sarı-kırmızılıların kaderini belirleyecek ilk adım olacak.