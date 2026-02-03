Trend
"ASSAN Group" soruşturması tamamlandı! 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi: İşte istenen cezalar
Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'ASSAN GROUP' adı altında askeri casusluk faaliyetleri gösterdiğine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 4'ü tutuklu 5 şüpheli hakkında 10 yıldan 36 yıla kadar değişen oranlarda hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Giriş Tarihi: 03.02.2026 15:54