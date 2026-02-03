Trend Galeri Trend Yaşam "ASSAN Group" soruşturması tamamlandı! 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi: İşte istenen cezalar

"ASSAN Group" soruşturması tamamlandı! 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi: İşte istenen cezalar

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'ASSAN GROUP' adı altında askeri casusluk faaliyetleri gösterdiğine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 4'ü tutuklu 5 şüpheli hakkında 10 yıldan 36 yıla kadar değişen oranlarda hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 03.02.2026 15:54
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan "ASSAN Group"un sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş'un da aralarında olduğu 5 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Emin Öner hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçlarından 17 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis cezası istendi.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

İddianamede, şüpheliler Ali Avcı, Gürcan Okumuş, İsmet Sayhan ve Mesut Ateş'in ise "zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçundan 10'ar yıldan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Başsavcılık, iddianameyi İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

