Trend Galeri Trend Yaşam Astrologlar açıkladı: Oğlak sezonu en çok bu 4 burcu ödüllendirecek!

Astrologlar açıkladı: Oğlak sezonu en çok bu 4 burcu ödüllendirecek!

Yay burcunun genişletici ve ateşli enerjisi sona ererken, Güneş 21 Aralık 2025'te Oğlak burcuna geçti ve yılın en odaklı, kararlı ve başarı odaklı dönemlerinden birini başlattı. Oğlak sezonu, zodyağın "CEO enerjisi" olarak tanımlanabilecek temalarını beraberinde getiriyor: hedef bilinci, disiplin, bilgelik ve stratejik hareket etme. Güneş bu toprak burcundayken tempo biraz yavaşlar; ancak bu yavaşlama belirsizliği dağıtarak netlik kazandırır. Bu da uzun vadeli planlar yapmak, kararlı adımlar atmak ve sürdürülebilir başarılar inşa etmek için ideal koşulları yaratır. Peki bu dönemin en şanslıları kimler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.12.2025 14:34 Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 14:35