Astrolojide ‘hasat’ dönemi başladı! Merkür Boğa geçişinden en şanslı çıkan 5 burç belli oldu!

3 Mayıs 2026 Pazar günü, gökyüzünde Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte iletişim ve zihin dünyamızda yeni bir sayfa açacak. Merkür'ün Boğa burcundaki pozisyonu, düşüncelerin netleşmesine ve sevdiklerinizle kurduğunuz bağların güçlenmesine yardımcı oluyor.

Giriş Tarihi: 03.05.2026 10:57 Güncelleme Tarihi: 03.05.2026 11:19
Normalde hızlı ve değişken bir yapıda olan Merkür, Boğa'nın kararlı ve yapıcı enerjisiyle birleştiğinde; hem İkizler'in o kıvrak zekasını hem de Başak'ın sonuç odaklı disiplinini bir arada sunuyor.

Önümüzdeki üç hafta boyunca zihniniz her zamankinden daha keskin olabilir. Bir işten diğerine atlamak yerine, odaklanmak ve duygularınızı ifade etmek çok daha kolaylaşacak. Duyguların kontrol altına alınması, bu enerjinin üretkenliğe dönüşmesini de beraberinde getirebilir. İşte bu güçlü etkileşimden en olumlu etkilenen beş burç ve günün öne çıkan enerjileri…

1. BOĞA

Merkür'ün burcunuza geçişiyle birlikte, özellikle kendi duygularınızla bağ kurma yeteneğiniz zirveye çıkıyor. Geçmişte sizi şüpheye düşüren konular artık o kadar karmaşık gelmeyecek; aksine iç sesiniz ihtiyacınız olan tüm cevapları size fısıldayacak.

Hangi yolun sizin için doğru olduğunu fark etmek kolaylaşıyor. Sadece meşgul görünmek için değil, gerçekten keyif aldığınız işlere yöneleceğiniz bir döneme giriyorsunuz.

2. İKİZLER

Yönetici gezegeniniz Merkür'ün Boğa burcuna geçişi, size kendinize kötü davranan kişilere karşı sınır çizme cesareti veriyor.

Pazar günü, çatışmaları yönetme konusunda oldukça şanslısınız. Ateşe ateşle karşılık vermek yerine, sakin kalarak ve dürüst davranarak kazanan taraf olacaksınız. Kelimelerinizin çarpıtılmasından korkmanıza gerek yok.

Önümüzdeki üç hafta boyunca olayları kontrol etme gücünüz artarken, kendinize olan güveniniz de tazelenecek.

3. BAŞAK

Yönetici gezegeninizin bir toprak burcunda konumlanması, ayaklarınızı yere sağlam basarken hayallerinizi de somutlaştırmanızı sağlıyor.

Bir hedefi kovalarken genellikle çok temkinli olursunuz; ancak şimdi öğrenme ve dünyayı görme arzunuz artarken, bunu son derece gerçekçi bir planla destekleyeceksiniz. Pazar gününden itibaren günlük planlarınız tıkır tıkır işlemeye başlayacak.

Önemli görüşmeler yapmanız gerekiyorsa, sonuçların beklediğinizden çok daha iyi gittiğine şahit olabilirsiniz.

4. BALIK

Merkür, iletişim eviniz olan üçüncü hanenize girerken sizin için adeta "çifte şans" enerjisi yaratıyor. Günlük rutinlerinizdeki verimlilik artarken, özellikle yazılı iletişim ve kendini ifade etme konularında parlayacaksınız.

Günlük tutmak ya da düşüncelerinizi kağıda dökmek hiç olmadığı kadar kolaylaşabilir. Detayları hatırlamakta zorlanmayacak, yaratıcı ve sanatsal yönünüzün çiçek açtığı bir sürece gireceksiniz.

5. KOÇ

Merkür'ün Boğa burcundaki seyahati, hayatınızı daha akıcı hale getirmeniz için size kapılar açıyor.

Merkür, hayatınızdaki sistemleri iyileştirmenize ve yavaşlayıp detayları görmenize yardımcı olacak. Hangi işe ne kadar zaman ayırdığınızdan, kimlerle iş birliği yaptığınıza kadar hayatınızın her alanında bir "sıkılaştırma" ve verimlilik operasyonu yapabilirsiniz. Bu disiplin, beraberinde oldukça heyecan verici fırsatları da getirecek.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör