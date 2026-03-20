Astrolojik yeni yıl resmen başladı! 20 Mart ekinoksu ile şans kapıları açılacak 4 burç…

Astrolojik yeni yıl bugün resmen başlıyor! 20 Mart 2026'da Güneş'in Koç burcuna geçişiyle gerçekleşecek olan bahar ekinoksu, sadece bir mevsim değişikliği değil, hayatlarımızda gerçek bir enerjisel sıfırlanmayı temsil ediyor. Nadir görülen Satürn ve Neptün etkileşiminin tetiklendiği bu özel dönemde, özellikle 4 burç için köklü ve geri dönülemez başlangıçlar kapıda. Peki, 2026 Koç sezonu sizin burcunuzu nasıl etkileyecek ve hangi fırsatları beraberinde getirecek? İşte ekinoksla birlikte mühürlenen o büyük değişimin tüm şifreleri…

Giriş Tarihi: 20.03.2026 09:53
2026 yılının astrolojik görünümü sıradan olmaktan çok uzak; haliyle bu yılki bahar ekinoksu da büyük bir önem taşıyor. Güneş Koç burcuna girerken, 26 Ocak'ta başlayan ve ömürde bir kez rastlanabilecek nadir bir etkiyi, yani Koç burcundaki Neptün enerjisini tetikliyor. Neptün; genellikle hayallerin ve maneviyatın gezegeni olarak anılır.

Disiplin ve sorumluluk gezegeni Satürn de gökyüzünün bu bölgesinde ilerlediği için, bu kozmik olayın aslında ciddi bir yanı da var. 2026 Bahar Ekinoksu'nda, bu dört burç, zamanla kalıcı ve başarılı projelere dönüşebilecek güçlü başlangıçlar yaşayacak.


KOÇ BURCU

Güneş'in astrolojik yapınızdaki Neptün ve Satürn'ü harekete geçirmesiyle, hayatta daha derin bir anlam arayışına girebilirsiniz.

Hayatınızdaki kararlar, çevrenizdeki insanlar ile ilgili daha derin düşünmeye ve kararlarınızı sorgulamaya başlayacağınız bu günlerde, aydınlıklara açılan kapılar sizi bekliyor olacak.

OĞLAK BURCU

Satürn tarafından yönetilen bir burç olarak, odaklanma ve gelişim dönemleriniz iki yıllık aralıklarla gelişiyor.

Ruhunuzun derinliklerinde filizlenen o gizli değişimler, nihayet somut bir gerçeğe dönüşüyor. Nadir gerçekleşen bu gökyüzü olayı, yaşamınızdaki köklü başlangıçların habercisi niteliğinde.

Kendinizi yeniliklere açık hissediyorsanız, harekete geçmek için muazzam bir dönemdesiniz. Başlatıcı enerjisiyle Koç etkisi, işleri sizin için harekete geçiren bir kıvılcım olabilir.

Bu süre, uzun süredir kafanıza koyduğunuz bir hedefi gerçekleştirmenizin ilk adımı olabilir.

YENGEÇ BURCU

Neptün ve Satürn, sırayla 26 Ocak ve 13 Şubat tarihlerinde meslek sektörünüzde etki etmeye başladı.

Ancak Güneş'in 20 Mart'ta ve bir sonraki günlerde etkilerini aydınlatmasıyla, hayatınızın bu alanına yaklaşımınızın değiştiği açıkça ortaya çıkıyor.



Sıkı çalışma ve stratejinin gücüne inansanız da, şu sıralar yaratıcılığın ve sezgilerin ön plana çıktığı bir evredesiniz.

Arzularınızı gerçeğe dönüştürmek için iç sesinizi dinlemenin, en az planlama yapmak kadar etkili bir araç olduğunu keşfedeceksiniz.

TERAZİ BURCU

Sosyal doğanız ve uyumlu yapınızla tanınırken, ikili ilişkilerinizde köklü bir yenilenme sürecine giriyorsunuz.

Ocak sonu ve Şubat başında Satürn ile Neptün'ün ilişki evinize geçişiyle hissetmeye başladığınız o ağır enerji, 20 Mart'ta Güneş'in bu alanı aydınlatmasıyla yerini berraklığa bırakıyor.

Artık insanların sadece söylediklerini değil, sezgilerinizle maskelerin ardındaki gerçek niyetlerini de görebileceksiniz.

Yakınlık kurma isteği ile mesafe arayışı arasındaki o ince çizgide yürürken, bu geçici kafa karışıklığının aslında yepyeni bir bağ kurma biçiminin habercisi olduğunu unutmayın.

Bahar ekinoksunun taze enerjisiyle, ilişkilerinizde daha esnek, derin ve gelişime açık bir yolu kucaklamaya niyet edin.