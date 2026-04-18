Trend Galeri Trend Yaşam ATA AÖF ne zaman ve saat kaçta yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 ATA AÖF sınav takvimi

2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar dönemiyle birlikte Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri için en kritik süreçlerden biri olan vize (ara sınav) maratonu başladı. Bununla birlikte öğrenciler; sınav saatlerini, giriş belgelerini ve sınava dair bilgileri kontrol etmeye başladı.

Giriş Tarihi: 18.04.2026 07:51
ATA AÖF adayları için 2025-2026 bahar dönemi vize sınav süreci resmen netleşti. 15 Nisan 2026 itibarıyla erişime açılan sistem üzerinden öğrenciler, sınav giriş belgelerine ulaşarak hangi salonda ve hangi oturumda sınava gireceklerini öğrenebiliyor. Ara sınav için vakit gelmişken final ve bütünleme tarihleri de akademik takvimle birlikte kesinlik kazandı.

2026 ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 yılı ATA AÖF vize sınavları, 18-19 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar çok oturumlu sistemle uygulanacak.

  • 18 Nisan 2026

09:30 – I. Oturum
14:00 – II. Oturum

  • 19 Nisan 2026

15:00 – III. Oturum

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgesi, 15 Nisan 2026 itibarıyla erişime açıldı. Sınav giriş belgesi, sınava katılım için zorunlu bir belge olarak kabul ediliyor. Belgesi olmayan öğrenciler sınav salonuna alınmıyor.

  • Öncelikle obs.ataaof.edu.tr adresine giriş yapılır.
  • Ardından T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş sağlanır.
  • "Sınav İşlemleri" menüsünden Sınav Giriş Belgesi sekmesi seçilir.
  • Belge PDF formatında indirilerek yazdırılır.

ATA AÖF SINAV KURALLARI NELER?

  • Sınava ilk 15 dakikadan sonra gelen adaylar sınava alınmıyor.
  • Ek süre uygulaması yapılmıyor.
  • Her 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürüyor.

FİNAL SINAVI TARİHLERİ

  • I.Oturum 13 Haziran 2026
  • II.Oturum 13 Haziran 2026
  • III.Oturum 14 Haziran 2026

BÜTÜNLEME SINAVI TARİHLERİ

  • I.Oturum 18 Temmuz 2026
  • II.Oturum 18 Temmuz 2026
  • III.Oturum 19 Temmuz 2026