Atatürk KYK Öğrenci Yurdu’ndaki kız öğrencilerin dolaplarını kırmışlardı! Cevizlibağ’da kız yurdunda skandala dava

4 ŞÜPHELİYE DAVA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Haci Ü.'nün, 'Ektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle Cinsel Taciz, Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Ele Geçirmek, Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından Mohammadamın R.'nin, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Kamu Malına Zarar Verme, Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından Orhan D.'nin, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından ve Salar A.'nın, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından hapsi istendi.