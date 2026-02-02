Trend Galeri Trend Yaşam Atatürk KYK Öğrenci Yurdu'ndaki kız öğrencilerin dolaplarını kırmışlardı! Cevizlibağ’da kız yurdunda skandala dava

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Cevizlibağ'da bulunan Atatürk KYK Öğrenci Yurdu'nda, öğrencilerin eşyalarının yağmalanması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'si İranlı 6 şüpheli adliyeye sevk edilmiş ve 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen o soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Merkez Efendi ve Vali Muammer Güler Öğrenci Yurdu ve Cevizlibağ Atatürk Yurdunda yaz ayında yapılan muhtelif tadilatlar sırasında işçilerden bir kısmı yurtta konakladıkları, yurttaki çeşitli öğrencilere ait yaz tatili döneminde yurtta kalması amacıyla yönetimi yurt yönetimine bırakılan kilitli dolaplardaki eşyaların kilitleri kırdı.

Bazı eşyaların alındığı, bazı iç çamaşırlarına çeşitli figürler çizildiği, yurttaki bazı ranzalara işçiler tarafından sosyal medya hesapları yazılmak suretiyle zarar verildiği, öğrencilerin kişisel eşyaları karıştırılarak üzerinden ele geçirilen GSM hatlarına mesaj atılmak suretiyle öğrencilerin rahatsız edildiği iddiaları üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığının şikayeti ile soruşturma başlatıldı.

CİNSEL SAİKLE MESAJ ATTI

Ranzalardan birinin üzerine yazan "@mohamad._. miyana" isimli sosyal medya hesabının Mohammadamın'a ait olduğu, yine ranzalardan birinin üzerine yazılı bulunan "şanslı kişi kimse instadan yazsın, orhan.dilsiz13" şeklindeki yazıda yer alan sosyal medya hesabının şüphelilerden Orhan Dilsiz'e ait olduğu tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin mağdurlara cinsel saikle tanışma kastı ile mesajla attığı da belirlendi.

"ŞANSLI KİŞİ KİMSE YAZSIN"

Soruşturma kapsamında medyaya yansıyan ve araştırma raporu ile tespit edilen fotoğraflar incelendiğinde şüpheli Orhan Dilsiz'e ait ve şahıs tarafından kendisinin kullandığını ikrar ettiği Orhan.dilsiz13 kullanıcı isimli sosyal medya hesabının KYK yurdunun ranzasına yazılarak "şanslı kişi kimse instadan yazsın, orhan.dilsiz13" şeklinde yazılarak mala zarar verildiğinin tespit edildi.

Şahsın husumetlilerinin iftira atmak kastıyla sosyal medya hesabının ranzaya yazdıkları hususundaki savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu saptandı.

4 ŞÜPHELİYE DAVA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Haci Ü.'nün, 'Ektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle Cinsel Taciz, Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Ele Geçirmek, Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından Mohammadamın R.'nin, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Kamu Malına Zarar Verme, Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından Orhan D.'nin, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından ve Salar A.'nın, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından hapsi istendi.