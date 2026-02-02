Trend
Atatürk KYK Öğrenci Yurdu'ndaki kız öğrencilerin dolaplarını kırmışlardı! Cevizlibağ’da kız yurdunda skandala dava
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Cevizlibağ'da bulunan Atatürk KYK Öğrenci Yurdu'nda, öğrencilerin eşyalarının yağmalanması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'si İranlı 6 şüpheli adliyeye sevk edilmiş ve 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen o soruşturma tamamlandı.
Giriş Tarihi: 02.02.2026 14:12
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 14:13