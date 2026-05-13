19 MAYIS VE 18 MAYIS TATİL DURUMU || 19 Mayıs resmi tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü olacak?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatilinin ardından 18 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinin tatil olma durumu vatandaşların gündeminde yer aldı. Resmi Gazete'de yayımlanması ile Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında tatil, ulaşım ve çalışma detayları netlik kazandı. Peki 18 Mayıs ve 19 Mayıs resmi tatil mi olacak, hangi güne denk gelecek?

Giriş Tarihi: 13.05.2026 09:34 Güncelleme Tarihi: 13.05.2026 17:20
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayıma başlandı. Bu özel gün, hem anlamı hem de sağlanan kolaylıklarla her yıl Türkiye genelinde coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. 2026 yılında hafta içine denk gelen bu milli bayram ile okulların, kamu kurumlarının, ulaşımın durumu ön plana çıktı.

18 MAYIS TATİL Mİ OLACAK?

18 Mayıs resmi bir tatil veya yarım gün değildir. Pazartesi günü tüm kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecektir.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı; Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi tatilleri arasında yer alır. 2026 yılında 19 Mayıs günü Salı gününe denk gelmektedir.

19 MAYIS KURUMLAR KAPALI MI OLACAK?

19 Mayıs resmi tatil kapsamında yer alıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereği, bu tarihte:

  • Kamu kurumları,
  • Okullar ve üniversiteler,
  • Bankalar tam gün kapalı olacak.

Özel sektörde ise çalışma düzeni, işverenin uygulamasına göre değişiklik gösterebiliyor.

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

19 Mayıs toplu taşıma durumu Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yanıt buldu. Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında, 19 Mayıs 2026'da toplu taşıma ücretsiz olacak.

HANGİ HATLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Karara göre belirli raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım imkanı sunulacak. Buna göre:

  • Marmaray,
  • Başkentray,
  • İZBAN,
  • Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,
  • Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.

Bu uygulama, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde geçerli olacak.

Zehra Demirok - Editör
