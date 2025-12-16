Trend Galeri Trend Yaşam Atlantik Okyanusu’nun altında gizemli dev yapı: Böylesi daha önce hiç görülmedi! Bilim dünyasını şaşırtan keşif

Atlantik Okyanusu’nun altında gizemli dev yapı: Böylesi daha önce hiç görülmedi! Bilim dünyasını şaşırtan keşif

Atlantik Okyanusu'nun en gizemli noktalarından biri olan Bermuda, bu kez kaybolan gemilerle değil, yerin kilometrelerce altındaki sıra dışı yapısıyla gündemde. Yeni bir bilimsel çalışma, adanın 30 milyon yıldır neden denize gömülmediğini ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 16.12.2025 12:47
The New York Post gazetesinde yer alan habere göre, Atlantik Okyanusu'ndaki Bermuda Adası, bu kez "Şeytan Üçgeni" efsaneleriyle değil, bilim dünyasını şaşırtan bir keşifle gündemde.

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEDİ"

Bilim insanları, Bermuda'nın altında bugüne kadar "dünyada eşi benzeri görülmemiş" dev bir kaya yapısı keşfetti. Bu yapı, adanın volkanları milyonlarca yıl önce sönmüş olmasına rağmen neden hala denizin üstünde kaldığını açıklıyor.

NORMALDE BATMASI GEREKİYORDU

Bilim insanlarına göre volkanik adalar, volkanlar söndükten sonra zamanla çöker ve deniz seviyesinin altına iner. Bunun nedeni, yer kabuğunun soğuyup ağırlaşmasıdır. Ancak Bermuda için bu süreç hiç yaşanmadı.

Yeni araştırma, adanın altındaki okyanus kabuğunun altında yaklaşık 20 kilometre kalınlığında alışılmadık bir kaya katmanı bulunduğunu ortaya koydu. Bu kalınlık, dünyadaki benzer yapılarda şimdiye kadar hiç görülmedi.

YERİN ALTI TİTİZLİKLE GÖRÜNTÜLENDİ

Çalışmayı yürüten ekip, 396 farklı depremden yayılan sismik dalgaları inceledi. Bu dalgalar sayesinde bilim insanları, Bermuda'nın altındaki kaya yapısını 50 kilometre derinliğe kadar adeta röntgen gibi görüntüledi.

Elde edilen veriler, çevresine göre daha hafif olan bu kaya katmanının, adayı yukarıda tutan bir destek görevi gördüğünü gösterdi.

"BERMUDA ADETA BİR SALIN ÜZERİNDE DURUYOR"

Araştırmayı yürüten bilim insanlarına göre, geçmişte yaşanan volkanik patlamalar sırasında mantodan gelen bazı erimiş kayaçlar yüzeye çıkmak yerine yer kabuğunun altında dondu. Bu da okyanus tabanında, adayı taşıyan sal benzeri bir yapı oluşturdu.

Bu nedenle Bermuda, çevresine göre daha yüksek bir konumda bulunuyor ve okyanus tabanından yaklaşık 500 metre yukarıda yer alıyor.

DİKKAT ÇEKEN "SÜPERKITA" DETAYI

Bermuda'da yaklaşık 31 milyon yıldır herhangi bir volkanik faaliyet yaşanmıyor. Buna rağmen ada hala batmadı. Bilim insanları, yerin altındaki bu sıra dışı yapının, adayı ayakta tutmaya devam ettiğini düşünüyor.

Çalışmada yer almayan bazı uzmanlar da Bermuda'nın bulunduğu bölgenin geçmişte büyük bir "süperkıtanın" merkezine yakın olmasının bu olağan dışı yapıda etkili olabileceğini belirtiyor.

ARAŞTIRMANIN BOYUTU GENİŞLEYECEK

Araştırmacılar şimdi, Bermuda'nın altındaki bu yapının dünyada tek olup olmadığını anlamak için başka adaları da incelemeye hazırlanıyor.

Bilim insanlarına göre Bermuda gibi "uç" örnekler, Dünya'nın iç yapısının nasıl çalıştığını anlamak için büyük önem taşıyor.