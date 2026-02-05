Trend Galeri Trend Yaşam ATV YAYIN AKIŞI 5 OCAK 2026: ZTK Fenerbahçe-Erzurumspor maçı...ATV güncel frekans bilgileri

5 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe – Erzurumspor karşılaşmasıyla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan doruk noktasına ulaşırken, sarı-lacivertli ekip taraftarı önünde tur için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde ATV'nin güncel yayın akışı ve maçla ilgili tüm ayrıntılar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor

ATV'nin güncel yayın akışı, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları öncesinde futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 5 Şubat 2026 Perşembe günü kupada heyecan tüm hızıyla devam ederken, Fenerbahçe ile Erzurumspor kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Büyük ilgi görmesi beklenen karşılaşma, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE İLE ERZURUMSPOR KARŞI KARŞIYA

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Erzurumspor'u konuk edecek. Kanarya, gruptan çıkmak için mutlak galibiyet hedefliyor.

5 ŞUBAT 2026 ATV YAYIN AKIŞI

06:00 – Aldatmak
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
19:45 – Kupa Günlüğü
20:30 – FenerbahçeErzurumspor
22:50 – A.B.İ. (4. Bölüm)
01:50 – Kuruluş Orhan (13. Bölüm)
04:40 – Bir Gece Masalı

ATV CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Erzurumspor maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )