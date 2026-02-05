ATV YAYIN AKIŞI 5 OCAK 2026: ZTK Fenerbahçe-Erzurumspor maçı...ATV güncel frekans bilgileri

ATV'nin güncel yayın akışı, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları öncesinde futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 5 Şubat 2026 Perşembe günü kupada heyecan tüm hızıyla devam ederken, Fenerbahçe ile Erzurumspor kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Büyük ilgi görmesi beklenen karşılaşma, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.