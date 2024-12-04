Holding gerçek hikaye mi, uyarlama mı? atv’nin yeni dizisi Holding çekim yerleri nerede?

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Holding, ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler ve Melisa Döngel gibi usta oyuncuların bulunduğu bu etkileyici yapım, bir ailenin güç mücadelesini ekranlara taşıyacak. Dram ve gerilim türündeki dizide; aile bağları, ihanetler ve stratejilerle dolu olan hikaye seyircileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Peki, Holding dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? Holding dizisi çekim mekanları neresi? İşte, detaylar…