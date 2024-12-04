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Holding gerçek hikaye mi, uyarlama mı? atv'nin yeni dizisi Holding çekim yerleri nerede?

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Holding, ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler ve Melisa Döngel gibi usta oyuncuların bulunduğu bu etkileyici yapım, bir ailenin güç mücadelesini ekranlara taşıyacak. Dram ve gerilim türündeki dizide; aile bağları, ihanetler ve stratejilerle dolu olan hikaye seyircileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Peki, Holding dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? Holding dizisi çekim mekanları neresi? İşte, detaylar…

Giriş Tarihi: 04.12.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 11:51
Holding gerçek hikaye mi, uyarlama mı? atv’nin yeni dizisi Holding çekim yerleri nerede?

ATV'nin yeni sezondaki en dikkat çekici yapımlarından biri olan Holding, hem çarpıcı hikayesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan'ın dönüşüyle birlikte, ailenin karanlık sırları birer birer gün yüzüne çıkıyor. Bu dönüş, aile içindeki dengeleri alt üst ederken, üyeler arasında acımasız bir güç savaşı başlıyor. Ailenin geçmişine ışık tutan sürükleyici hikayesiyle Holding, ekran başındakileri derin bir drama ve gerilim yolculuğuna çıkaracak. Peki, Holding gerçek hikaye mi, yoksa uyarlama mı? Holding dizisi çekim yerleri nerede?

Holding gerçek hikaye mi, uyarlama mı? atv’nin yeni dizisi Holding çekim yerleri nerede?

Holding dizisinin ilk bölümü 5 Aralık Perşembe 20.00'de tav ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan dizi seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor.

Holding gerçek hikaye mi, uyarlama mı? atv’nin yeni dizisi Holding çekim yerleri nerede?

HOLDİNG GERÇEK BİR HİKAYEDEN Mİ ESİNLENDİ, YOKSA UYARLAMA MI?

atv'nin, Limon Yapım imzalı, yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği yeni dizisi Holding gerçek hayatların gerçek hikayesini ekrana getirecek.

Holding gerçek hikaye mi, uyarlama mı? atv’nin yeni dizisi Holding çekim yerleri nerede?

HOLDİNG DİZİSİ KONUSU

Dışarıdan pırıltılı görülen plaza dünyası, içerde egoların ve hırsların çarpıştığı bir arenadır. Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulur. Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar. Ve ailede acımasız bir taht kavgası başlar. Aydan bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, yoksa güç ve para onu da mı zehirleyecektir?

Holding gerçek hikaye mi, uyarlama mı? atv’nin yeni dizisi Holding çekim yerleri nerede?

HOLDİNG DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Holding'in başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz ve Itır Esen ve Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

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