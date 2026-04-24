AUZEF sınav tarihi ne zaman, giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? 2026 Takvimi detayları!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. 2026 bahar dönemi için açıklanan akademik takvimle birlikte AUZEF vize, final ve bütünleme sınavı tarihleri netleşti. Sınava sayılı vakit kalmışken öğrenciler özellikle AUZEF sınav giriş belgesi, sınav yerleri ve sınav bilgilerine odaklanmış durumda.

Giriş Tarihi: 24.04.2026 11:05
Her yıl olduğu gibi bu yıl da AUZEF sınav tarihleri, öğrencilerin akademik planlamasında belirleyici rol oynuyor. Sınav sürecinin sorunsuz ilerlemesi için hem sistem üzerinden yapılan duyuruların hem de güncel takvimin düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşıyor. Bu süreçte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin sınav saatlerini ve oturum bilgilerini dikkatle kontrol etmesi büyük önem taşıyor. Belgelerin zamanında kontrol edilmesi, sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması açısından kritik öneme sahip.

2026 AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bahar dönemi ara sınavları 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar iki gün boyunca farklı saatlerde düzenlenen üç oturum halinde uygulanacak.

AUZEF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav giriş belgelerine erişmek isteyen adaylar:
  • auzefsinav.istanbul.edu.tr adresine giriş yapmalı
  • AKSİS kullanıcı adı ve şifrelerini kullanmalı
  • Ayrıca öğrenciler, AUZEF mobil uygulaması üzerinden de sınav bilgilerine ulaşabiliyor.
AUZEF SINAV SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

AUZEF sınav takvimi 2026 kapsamında öğrencilerin dikkat etmesi gereken bazı önemli detaylar bulunuyor.

Sınav giriş belgesinin çıktısının alınması, sınav saatinden önce merkezde hazır olunması ve kimlik belgesinin yanınızda bulundurulması gerekiyor.

2026 AUZEF FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

  • Final (Bitirme) Sınavları: 06-07 Haziran 2026
  • Bütünleme (Telafi) Sınavları: 11-12 Temmuz 2026

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
