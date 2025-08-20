Trend Galeri Trend Yaşam AUZEF MEZUNİYET SINAV TAKVİMİ 2025: AUZEF 3 ders sınavı ne zaman, başvurular nereden ve nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için üç ders sınavı başvurusunu duyurdu. Başvurular 18 Ağustos'ta başlamış olup 25 Ağustos'a kadar devam edecek. Öğrenciler başvuru sırasında sınava girmek istedikleri dersleri seçerek onay verecekler. Peki, AUZEF mezuniyet üç ders sınavı başvurusu nasıl ve hangi platform üzerinden yapılır, sınav hangi tarihte? İşte AUZEF mezuniyet sınavı başvuru ekranı, başvuru şartları ve sınav tarihleri hakkında detaylar…

Giriş Tarihi: 20.08.2025 10:38 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 10:38
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), mezuniyet için üç ders sınavı başvurularının 18-25 Ağustos tarihleri arasında alınacağını duyurdu. Başvurular, aksis.istanbul.edu.tr üzerinden AUZEF ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) aracılığıyla yapılacak. 2025 AUZEF mezuniyet üç ders sınavı başvuru şartları, sınav tarihi ve başvuru ekranına dair detaylar AUZEF tarafından erişime açıldı. Peki, AUZEF 3 ders sınavı ne zaman, başvurular nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar.

AUZEF 3 DERS MEZUNİYET SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), mezuniyet için üç ders sınavı başvuru tarihlerini açıkladı. Buna göre, öğrenciler üç ders sınavı için başvurularını 18 Ağustos 2025 tarihinde yapmaya başlayabilecek ve bu başvurular 25 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.

AUZEF MEZUNİYET İÇİN ÜÇ DERS SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, AUZEF üç ders sınavına başvurularını aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilir. Bunun için siteye giriş yaptıktan sonra AUZEF ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) alanına tıklanmalı ve Başvurularım menüsünde yer alan "Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı Başvuruları" sekmesi kullanılarak başvuru yapılmalıdır.

Başvuru sırasında, öğrencilerin sınavda yer almak istedikleri dersleri seçmeleri ve onaylamaları gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, İlahiyat Fakültesi'ne bağlı İLİTAM (Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama Programı) öğrencileri, mezuniyet için üç ders sınavına katılmak istiyorlarsa başvurularını 18-25 Ağustos tarihleri arasında bağlı bulundukları fakültenin öğrenci işleri birimine yapmalıdır.

AUZEF MEZUNİYET 3 DERS SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Programındaki eğitimini tamamlamış, tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyet için üç ders sınavına girebilirler.

Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden en fazla üçünden mezuniyet için üç ders sınavına girebilirler.

Lisans ve önlisans programına kayıtlı öğrenciler mezuniyet için üç ders sınavına girmek istedikleri ders(ler)i daha önce almış olmalıdırlar.

Öğrencinin programında almak zorunda olup daha önce hiçbir şekilde almadığı ders(ler)den sınava girmesi mümkün değildir.

Zorunlu staj/uygulama veya proje dersi olan öğrencilerin bu derslerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Aksi durumda sınava giremezler.

Ders intibakı ve birleştirmesi durumunda öğrenci derslerin güncel halinden ve notlarından sınava girer.

Mezuniyet için üç ders sınavına giren öğrencilerin sınavdan alacakları notlar ilgili derslerin en son geçerli notları olacaktır.

Herhangi bir sebeple mezuniyet için üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.

