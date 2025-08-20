AUZEF MEZUNİYET SINAV TAKVİMİ 2025: AUZEF 3 ders sınavı ne zaman, başvurular nereden ve nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için üç ders sınavı başvurusunu duyurdu. Başvurular 18 Ağustos'ta başlamış olup 25 Ağustos'a kadar devam edecek. Öğrenciler başvuru sırasında sınava girmek istedikleri dersleri seçerek onay verecekler. Peki, AUZEF mezuniyet üç ders sınavı başvurusu nasıl ve hangi platform üzerinden yapılır, sınav hangi tarihte? İşte AUZEF mezuniyet sınavı başvuru ekranı, başvuru şartları ve sınav tarihleri hakkında detaylar…