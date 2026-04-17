İstanbul Üniversitesi 2026 bahar takvimi: AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman ve nerede yayınlanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri için Nisan ayında gerçekleştirilecek ara sınavlar öncesinde sınav merkezleri ve giriş belgeleriyle ilgili detaylar gündemdeki yerini koruyor. AUZEF sınav tarihleri akademik takvim doğrultusunda belirleniyor ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından ilan ediliyor. İşte açıklanan tarihlere dair detaylar…

Giriş Tarihi: 17.04.2026 12:06
İstanbul Üniversitesi 2026 bahar takvimi: AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman ve nerede yayınlanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için 2026 bahar dönemi sınav süreci netleşti. Akademik takvimin açıklanmasıyla birlikte vize, final ve bütünleme sınav tarihleri kesinlik kazanırken, öğrenciler gözlerini sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe çevirdi.

İstanbul Üniversitesi 2026 bahar takvimi: AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman ve nerede yayınlanacak?

2026 AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için 2026 bahar dönemi sınav takvimi netleşti. Açıklanan akademik takvime göre AUZEF vize sınavları 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde üç oturum halinde uygulanacak.

İstanbul Üniversitesi 2026 bahar takvimi: AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman ve nerede yayınlanacak?

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav merkezleri ve yer bilgileri, sınavdan önce öğrencilerin erişimine açılıyor. Bu kapsamda 2026 AUZEF vize sınav yerlerinin Nisan ayının üçüncü haftasında açıklanması bekleniyor.

İstanbul Üniversitesi 2026 bahar takvimi: AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman ve nerede yayınlanacak?

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AUZEF sınav giriş belgeleri yayımlandıktan sonra öğrenciler,

  • auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden sisteme giriş yaparak belgelerine ulaşabilecek.
  • Giriş işlemleri için AKSİS kullanıcı adı ve şifresi kullanılacak.
  • Öğrenciler ayrıca AUZEF Mobil uygulaması üzerinden de sınav bilgilerini görüntüleyebilecek.

İstanbul Üniversitesi 2026 bahar takvimi: AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman ve nerede yayınlanacak?

DİĞER BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

2025-2026 akademik yılı AUZEF sınav takvimine göre bahar dönemi sınav programı:
  • Bitirme Sınavı (Final): 06-07 Haziran 2026
  • Bütünleme Sınavı (Telafi): 11-12 Temmuz 2026